恆春「新優格」南瓜起司牛奶鍋 獨特沾醬一級棒

恆春鎮「新優格」咖啡簡餐店推出的南瓜起司牛奶鍋，不僅20多年來口味不變依舊濃醇香，特調的沾醬更是一絕。（謝佳潾攝）

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恆春鎮「新優格」咖啡簡餐店推出的南瓜起司牛奶鍋，不僅20多年來口味不變依舊濃醇香，特調的沾醬更是一絕。（謝佳潾攝）
恆春鎮「新優格」咖啡簡餐店老闆娘張黃玉蘭指出，她用當地生產的南瓜又蒸又熬湯頭抓住饕客的胃。（謝佳潾攝）

恆春鎮「新優格」咖啡簡餐店在地營業23年，餐點推陳出新，但其中一款南瓜起司牛奶鍋不僅20多年來口味不變，且還高居熱銷冠軍，老闆娘張黃玉蘭指出，她除用當地生產的南瓜又蒸又熬湯頭抓住饕客的胃外，特調的沾醬更是一絕。

張黃玉蘭說，當年她為推出南瓜牛奶鍋，特地嚐遍各家的鍋，而後她告訴自己不可以用調味包，因為既無特色又不健康，隨後開始研發自己想要的口味，最後決定買當地生產的南瓜來烹飪，但不能買來就馬上煮，要先放一個月讓它縮水，接著蒸、後打成泥，後再加上鮮奶及起司熬煮成湯頭。

她說，用自然食材熬煮的東西最健康，所以她熬的南瓜起司牛奶湯頭不僅是香濃，更堪稱是濃醇香，每位客人都愛不釋手，但最絕的還是獨家沾醬，它讓整個火鍋有如畫龍點睛般的驚喜。

她說，沾醬粉是她的特調，只要加上3至4匙的南瓜起司牛奶鍋湯頭，攪在一起便成了超絕沾醬，吃起來有芥末、胡椒及中藥的味道，口味特殊到不知如何形容，但絕對與南瓜起司牛奶鍋超搭，而這也是南瓜起司牛奶鍋特有的沾醬，其他鍋類並沒有。

地址：屏東縣恆春鎮南門路66號

電話：08-8880715

營業時間：11:00-15:00／17:00-21:00

店休時間：全年無休，有事才公休

價錢：每鍋320元（個人份，加一杯手工咖啡或其他飲品）

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