潮州日式文化園區首展！超萌「林少貓」與遊客近距離接觸

潮州日式歷史建築文化園區開園後的首場展覽是以「林少貓」為策展主題，互動式的展覽相當吸睛。（謝佳潾攝）

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潮州日式歷史建築文化園區開園後的首場展覽是以「林少貓」為策展主題，互動式的展覽相當吸睛。（謝佳潾攝）
潮州日式歷史建築文化園區開園後的首場展覽是以「林少貓」為策展主題，互動式的展覽相當吸睛。（謝佳潾攝）

潮州日式歷史建築文化園區11月開園後，首場展覽以充滿傳奇性的抗日英雄「林少貓」為主題並於27日正式登場，公所還特與慈惠護專師生合作設計小貓少爺、貓貓車、貓貓頭等打卡熱點及桌遊、杯墊等文創品，盼以互動式又年輕化的展覽方式帶動園區人潮。

潮州鎮公所指出，林少貓是充滿傳奇的抗日英雄，然而隨著時間流逝，多數人已漸地淡忘，而為讓更多人認識這位英雄的昔日風采，便以傳奇人物過去的英勇事蹟為特展主軸、策劃園區首展。

公所說，園區是透過探討文獻資料、結合潮州在地歌仔戲藝文特色等，把林少貓僅存的歷史片段、輝煌過往及社區景點，加以串連演繹，並用年輕世代能夠接受的方式，重建潮州與林少貓的光彩，凝聚在地向心力。

公所說，潮州日式歷史建築文化園區在日據時期，曾是台南縣潮州辨務署，也是「林少貓抗日事件」的主戰場之一，而後則成了公路總局第三工程處的辦公室及眷舍，後因政策需要，土地、辦公室、宿舍都移交鎮公所接管，它真的見證了時代的足跡，是潮州重要的歷史記憶。

公所強調，潮州一直以來被視為交通中繼站，且到訪潮州的遊客十之八九是為了美食，且通常在吃飽喝足後會直接驅車前往下一個遊憩景點，如今潮州有新景點了，建議遊客一定要停下腳步好好來逛逛，園區內不僅有故事可看，還能拍照打卡當網紅。

(中時 )

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