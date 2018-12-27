曹西平淚灑攝影棚 曾為老父接清涼秀

2018年12月27日 22:30 中時 洪秀瑛

主持人哈遠儀（左）與曹西平。（中視提供）

以「醜八怪」口頭禪再度翻紅的曹西平，最近上中視《改變的起點》節目，一向在螢光幕前帶給大家無數歡樂的他，接受主持人哈遠儀訪問時淚灑攝影棚。身為80年代偶像巨星，曹西平因為回應時事敢說直言，使他成為跨世代的網紅、藝人，粉絲年齡層也從8歲遍及80歲。回憶過去，曹西平說當紅時期作秀收入驚人，月入帳至少280萬，在東區買房置產毫不皺眉。但憶及母親離世後，兄弟棄養老父之事時，至今仍讓他痛心不已，甚至一度因為思念雙親倍感孤寂，差點失去活下去的勇氣。

因為曾在藝工隊表演磨練出十八般武藝，曹西平22歲出道後，歌手之路走得十分順遂，當年更以〈野性青春〉、〈熱情的姑娘〉等熱歌勁曲征服許多少男少女心。80年代是歌廳秀、工地秀風行的年代，炙手可熱的曹西平幾乎天天都在秀場度過，作秀收入十分驚人，他回憶說：「秀場才是我的生活來源，譬如說我如果一天是8萬到10萬…我四個禮拜全滿是不是280萬，這個時候我就買（房）在光復南路，國父紀念館旁邊，停車位是30萬，我永遠記得。」

曹西平父親是台中著名泌尿科名醫，家裡診所後面就是當年著名的聯美歌廳，加上曹媽媽性格豪爽外還煮得一手好菜，當年許多藝人都到過曹家吃飯甚至免費看病。然而甜蜜家庭卻在曹媽媽過世後一夕變調，曹西平說：「媽走了以後，我才發現，怎麼每一棟房子都有抵押，這個450萬、這個550萬…。」

獨自面對龐大利息債務，曹西平甚至落魄到不得不接清涼秀節目，「很多人在某一些台看到我在主持一些很清涼的東西，還會酸我」，他激動說：「沒有選擇，我就是要錢，我就是要付這些東西。」但讓他更難過的是親兄弟棄養老父親的事：「坦白講，事情很多年了，我還是不太能接受，怎麼可以對父親是做這種事。」

父母離世、家庭夢碎後，曹西平隱身泰國很長一段時間，他對父母的思念極度深切，甚至他一度想從居住的30樓往下跳，但因為病重友人的一席話給他當頭棒喝，他毅然決定回到演藝圈「我就把我殘餘的價值，帶回來」，他說：「大家喜歡看我罵、喜歡看我在那邊砸麵粉、喜歡看我在那邊發瘋，我說那ok，我如果可以帶給大家一個正面的示範，我覺得也很開心。」《改變的起點》本週六下午兩點播出。

(中時 )