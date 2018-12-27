101跨年煙火贊助商 最終版出爐！

2018年12月27日 23:20 工商 劉馥瑜

台北101跨年煙火1萬6千發，預計明天架設完成，為迎接2019年倒數！圖／業者提供

台北101這次將播放17組「台灣之光」名人影片，跟民眾一起倒數跨年。圖為名廚江振誠。圖／業者提供

台北101這次將播放17組「台灣之光」名人影片，跟民眾一起倒數跨年。圖為霹靂布袋戲一哥素還真。圖／業者提供

跨年倒數4天，101煙火活動贊助商終於底定！除了觀光局為最大贊助商外，還有去年參與的中華電信、台灣菸酒，以及新的贊助商香港手遊開發商Madhead、光陽機車，總經費6,000萬元。台北101辦公大樓事業處營運長劉家豪說，101團隊從10月起洽談贊助商，直到上周才全數簽約完成，確實很不容易。

雖然找贊助商不易，但劉家豪說，今年長達360秒、1萬6千發的煙火，絕對值得期待，其中有幾大亮點，一是邀請17組名人一起倒數，在跨入新年前的最後101秒，將在大樓北面的LED燈網（T-PAD）輪播各領域台灣之光的影片，包括藝術大師朱銘、國際名廚江振誠、旅美棒球好手陳偉殷、極地冒險家林義傑、前日本奧運桌球選手福原愛、世大運金牌桌球選手江宏傑等，甚至還有霹靂布袋戲一哥素還真。

二是首次秀出16國問候語，展現多元包容。劉家豪說，這次360秒煙火大秀的後半部，101特地規劃在LED燈網 (T-Pad) 秀出16國語言的問候語，包括繁體中文、日語、韓語、英語、越南語、菲律賓語、泰語、印尼／馬來語、阿拉伯語、德語、西班牙語、印度語、俄語、義大利語、希伯來語，展現台灣多族群融合的精神，也更強化與世界的連結。

針對今年跨年倒數活動及煙火贊助商，劉家豪表示，除了觀光局贊助1,950萬外，其他包括中華電信、台灣菸酒、香港手遊開發商Madhead及光陽機車4家業者，分攤其餘4,000多萬，但個別企業的贊助金額則不便提供。他說，從12月第2周開始，已陸續在外牆播放贊助商廣告，以及觀光局主打的台灣地方文創、美食、小鎮風情等。

有趣的是，台北101這次也首度和亞馬遜旗下全球最大遊戲直播平台Twitch合作，讓名人倒數新年祝福影片和煙火大秀，能在全球首頁和台灣首頁播出，而這也是台灣首次有活動在Twitch全球首頁直播，期間也會直播台北101第一次開放辦公大樓一樓大廳的爵士之夜Lounge Party，透過全球曝光的機會，希望讓世界再次看見台灣。

(工商 )