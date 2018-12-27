男星為半裸練不出大肌肌有原因

2018年12月27日 22:49 中時 洪秀瑛

李博翔。（緯來提供）

李博翔為戲半裸。（緯來提供）

陳敬宣半空中要演出害怕樣子。（緯來提供）

李博翔在緯來自製電影《萬德浮史貝斯》勇敢擋巴士追愛求歡陳敬宣的戲，這場戲大方裸半身示人，「其實我有帶滾輪打算拍戲時天天練身材備戰，沒想到天天吃泡麵、零食，滾輪無用武之地」。勇於追愛的李博翔，學生時期也曾為了追回提分手的女友，不僅採鮮花攻勢、還製作巨型布條掛在女方窗戶對面大樓求復合，結果他說：「最後還是分手啦」。

雖然有健身習慣，李博翔還是介意自己的胸肌無法練成，原因出在自己是「飯桶」，「我雖然瘦，但是身體脂肪太多，要把胸肌練出來除了飲食不能澱粉、吃水煮雞肉、牛肉外，還要體脂很低只能5或6，身體的核心肌群是有極限的，所以我每隔2天滾輪30至50分鐘，讓線條好看一點」。

陳敬宣雖然與李博翔飾演情侶，但兩人在劇中除了擁抱沒有任何親密的動作，倒是有場走高空鋼索的戲，陳敬宣得演出害怕的樣子，卻苦惱說，「走鋼索的高空戲，其實我很開心，但劇情安排我懼高，要揣摩害怕的樣子，楊震很怕高我就偷偷觀察他怕高的反應，甚至上網查懼高症，原來要詮釋懼高症對我有困難，因為私下的我就是愛挑戰刺激冒險啊」。

該劇將於1月1日晚間9點全台首播，也將在iTunes以及Google Play平台播放，由余蒨蒨導演執導，與金鐘編劇李曉蘋、新銳編劇王建忠一起合作，新生代演員李博翔、陳敬宣、徐謀俊、傅顯皓、楊震、吳珝陽、賴曉誼等主演。

(中時 )