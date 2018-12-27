偷生小孩不敢讓夫知道...人妻竟將女嬰送路人失聯至今

高雄ㄧ名李女因偷生ㄧ女嬰不敢讓老公知道，竟將孩子隨便送給路人撫養，隨後與女嬰失聯至今。(圖片來源:Pixabaay)

友善列印
中時電子報

高雄市一名９歲女童因遲未就學遭通報，警局少年隊追查至女童的女親李女後，李女竟稱出院後已把女兒交給一名自稱姓高的婦人，她還曾打公共電話聯絡高女，但因紀錄電話的紙條被洗衣機洗掉了，現已與女童失聯。警方至今仍在尋找這名女童，雄檢則依遺棄罪將李女起訴。

據《聯合報》報導， 40歲的李女共有6名子女，失蹤的女童則排行第五，由於家裡經濟狀況不佳，在懷失蹤女童時，李女就曾答應丈夫林男會拿掉孩子，後來是李女自己將女兒生下來。

李女向檢警辯稱，她在醫院生下女兒後，旋即辦理出院，並帶著女兒跑到小港區平和路的中正體育館旁坐著哭，後ㄧ自稱姓高的陌生婦人跑來她旁邊，李女便把瞞著先生生下小孩的狀況告訴高女。

高女向李女表示可以幫她帶孩子，李女便將孩子交給高女，高女更留下一張紙條，寫下自己名子與電話，交給李女。李女稱，一個月後，她用公共電話致電給高女，當時有接通，但過幾天後，紙條卻不小心被洗衣機洗掉。檢警傳訊李女丈夫林男到案後，林男亦稱不知有女嬰的存在，是因健保署通知女嬰投保他才知道。

檢警後傳訊社工說明，社工表示是在李女懷第六胎時才認識她，當時李女請社工協助辦出養，並曾提起第五胎女兒出生，更表示因積欠房租已久，房東要他們搬家。

檢警調查後發現，女童是在2009年8月出生，隔天李女便辦理出院，並因沒錢繳交住院費留下欠條。同年11月，李女到戶政事務所辦理出生登記，當時並未提及女童失蹤ㄧ事，遲至2010年1月，李女才到派出所通報女嬰失蹤，與李女指稱女嬰在2009年9月就與高女失聯的情況並不符合。

雄檢偵結後，將李女以涉遺棄罪及對未成年犯罪，請法院依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，加重其刑。

(中時電子報)

影》60億元海洛因磚你見過嗎？黃… 人夫偷吃被逮 遭正宮帶去賓館與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。