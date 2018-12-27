偷生小孩不敢讓夫知道...人妻竟將女嬰送路人失聯至今

2018年12月27日 22:59 中時電子報 柯毓庭

高雄市一名９歲女童因遲未就學遭通報，警局少年隊追查至女童的女親李女後，李女竟稱出院後已把女兒交給一名自稱姓高的婦人，她還曾打公共電話聯絡高女，但因紀錄電話的紙條被洗衣機洗掉了，現已與女童失聯。警方至今仍在尋找這名女童，雄檢則依遺棄罪將李女起訴。

據《聯合報》報導， 40歲的李女共有6名子女，失蹤的女童則排行第五，由於家裡經濟狀況不佳，在懷失蹤女童時，李女就曾答應丈夫林男會拿掉孩子，後來是李女自己將女兒生下來。

李女向檢警辯稱，她在醫院生下女兒後，旋即辦理出院，並帶著女兒跑到小港區平和路的中正體育館旁坐著哭，後ㄧ自稱姓高的陌生婦人跑來她旁邊，李女便把瞞著先生生下小孩的狀況告訴高女。

高女向李女表示可以幫她帶孩子，李女便將孩子交給高女，高女更留下一張紙條，寫下自己名子與電話，交給李女。李女稱，一個月後，她用公共電話致電給高女，當時有接通，但過幾天後，紙條卻不小心被洗衣機洗掉。檢警傳訊李女丈夫林男到案後，林男亦稱不知有女嬰的存在，是因健保署通知女嬰投保他才知道。

檢警後傳訊社工說明，社工表示是在李女懷第六胎時才認識她，當時李女請社工協助辦出養，並曾提起第五胎女兒出生，更表示因積欠房租已久，房東要他們搬家。

檢警調查後發現，女童是在2009年8月出生，隔天李女便辦理出院，並因沒錢繳交住院費留下欠條。同年11月，李女到戶政事務所辦理出生登記，當時並未提及女童失蹤ㄧ事，遲至2010年1月，李女才到派出所通報女嬰失蹤，與李女指稱女嬰在2009年9月就與高女失聯的情況並不符合。

雄檢偵結後，將李女以涉遺棄罪及對未成年犯罪，請法院依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定，加重其刑。

(中時電子報)