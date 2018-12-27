百變郭婞淳 舉重女神變身甜美仙氣

首度嘗試洋裝風格的時尚拍攝，郭婞淳仍保持大將之風，一身仙氣令人驚艷，配戴TAG Heuer Aquaracer Lady女性腕錶，11萬1000元。（服裝提供Michael Kors；攝影JOJ PHOTO）

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一向綁著高馬尾、健美形象的郭婞淳，放下秀髮增添嫵媚，一展鄰家女孩甜美，佩戴TAG Heuer Carrera Heuer 01 X Alec Monopoly聯名計時腕錶，19萬8500元。（服裝提供：Balenciaga；攝影JOJ PHOTO）
TAG Heuer Formula 1 X Alec Monopoly聯名腕錶，4萬400元。（TAG Heuer提供）

「舉重女神」郭婞淳上周六（22日）再傳捷報，在卡達盃舉重賽中以抓舉103公斤，挺舉130公斤，總和233公斤，包辦3面金牌，再為目標東京奧運挺進，狀況絕佳。本報在卡達盃前邀請到郭婞淳拍攝TAG Heuer表（泰格豪雅）時尚專題，鮮少嘗試時裝變化的她，穿上白色洋裝搭配嫵媚長髮，彰顯出原本低調的甜美氣質，還意外神似徐若瑄、夏于喬等女星，驚艷程度堪稱「百變國手」。

佩戴TAG Heuer與藝術狂想家Alec Monopoly的聯名腕表，討喜與多變的造型，也符合本次拍攝的百變探索精神。身高158公分的郭婞淳有著健美身形，腿部與手臂的肌肉曲線，也點綴了柔美臉龐下的剛烈反差。本次是她除了雜誌外的第二回時尚拍攝，不同於過往的運動風，以名媛洋裝與潮流外套為她變身兩種造型，原本就深邃立體的五官，連彩妝師都表示：「很好畫！」

由於平常多在高雄進行訓練，本次等到她北上的休息空檔參與拍攝，25歲的她已帶著一身大將之風，談話中透露著沈穩的歷練。雖平時鏡頭前看似穩重，但在8月亞運的前一晚，也曾因壓力太大失眠，好在那天比賽時間不在早上，依然成功奪回上一屆飲恨錯失的金牌。

「我想多嘗試不一樣的事情。」 整場拍攝中，郭婞淳也非常融入當下氣氛，讓攝影師緩緩引導出隱藏的迷人風采。由於從小就待在體育圈，教練也鼓勵她培養不同興趣、在生活上自由發揮，或許也因這樣的自律與信任，郭婞淳每次的表現總是令大家讚嘆與動容。

(中時 )

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