萬芳砸兩倍成本出輯 紅唇波浪髮秀嫵媚

萬芳難得嫵媚示人。(原點概念有限公司提供)

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萬芳穿上花俏的俐落西裝。(原點概念有限公司提供)
萬芳穿上花俏的俐落西裝。(原點概念有限公司提供)

萬芳今年首攻小巨蛋及高雄巨蛋，讓出道28的她創下自己生涯紀錄，為了慶祝同時紀念如此難忘的一年，萬芳和團隊決定集結今年演唱的戲劇新歌，以及近年跨界合作的歌曲，不惜重成本以精緻珍藏版實體專輯回饋給一直守候愛護她的歌迷朋友們。

首支專輯概念影片由新銳廣告導演許晨一掌鏡，不僅讓她戴上大耳環鮮紅唇色波浪髮的呈現嫵媚風格，還有一襲黑色風衣高膝長靴的帥酷模樣，花俏的俐落西裝，優雅的凡爾賽禮服等，讓她笑說自己也很不習慣看到拍攝的模樣。

萬芳簽約唱片公司進錄音室唱的第一首歌曲，就是香港電影《秋愛》主題曲，此後演唱超過40首的影視歌曲。今年更是接連演唱熱門國片《誰先愛上他的》、跨國電視影集《雙城故事》、美國電影《溫蒂的幸福劇本》、民謠大師陳明章為電影《花漾》、音樂舞台劇《再會吧北投》創作的台語歌曲，以及電視劇《死神少女》歌德搖滾，曲風相當多元。

選在12月發片，意外地加入了年底的唱片天后大戰，萬芳笑說真不是故意的，只因12月有回顧與展望的意義，希望為豐收的2018年做一個註腳。喜歡塗鴉畫畫的萬芳，也特地在聖誕節與新年期間，推出親自手繪的line貼圖，獨特的筆觸幽默的對話，展現了俏皮的一面，收入也將捐作公益使用。

(中時 )

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