男星變自殘型恐怖情人讓人驚呆

2018年12月27日 23:06 中時 洪秀瑛

這場戲太黏膩。（ 歐銻銻娛樂提供）

徐鈞浩。（ 歐銻銻娛樂提供）

《種菜女神》播出以來獲迴響，李千那在劇中壞到讓許多觀眾對她又愛又恨，自私地渴求關愛，讓她做出許多不理性的行為，上週台視、東森播出李千那為了尋求安慰與徐鈞浩發生關係，讓飾演盲人歌手許強的徐鈞浩又驚又喜。

不懂得什麼是愛的徐鈞浩，對李千那產生過度依賴的情感，黏人黏到讓李千那下戲立刻甩開他，李千那笑說：「那句台詞『你可不可以不要那麼黏啊』，我是發自內心說出來的。」因為自卑作祟，徐鈞浩在劇中甚至做出自殘行為，雖然事前有做防護措施，但由於戴上盲人隱形眼鏡後什麼都看不到，讓徐鈞浩紮紮實實地以頭撞牆，徐鈞浩說：「我覺得事前防護措施沒什麼用，我比較需要事後的頭殼復健。」

徐鈞浩在《種菜女神》劇中因為對李千那產生過度的愛與依賴，表現出來的行為就像個恐怖情人，像橡皮糖一樣走到哪黏到哪，一旦被對方拒絕，自卑心理作祟讓他做出撞牆自殘的行為，回想拍攝這場戲，事前工作人員在徐鈞浩額頭上貼了防護，但正式開拍徐鈞浩完全顧不上防護，直接一頭撞上牆壁，一拍完立刻暈到躺在床上不叫苦。雖然劇中是很黏人角色，但徐鈞浩本身卻不是黏人的情人，「但我很享受被黏的感覺」。李千那則是覺得不管什麼都要剛剛好，忙的時候就希望可以給彼此一點空間，但說起自殘型的恐怖情人，李千那與徐鈞浩都敬謝不敏。

劇中為了安撫徐鈞浩的情緒，李千那帶著徐鈞浩回到花蓮老家，一場徐鈞浩睡前懇求李千那擁抱的戲，因為拍攝當天氣溫近38度，室內密不通風，兩人汗流浹背，排戲時徐鈞浩說出：「抱我！」李千那第一瞬間的反應竟回他：「不要！我現在很黏。」兩人順利拍完這場黏膩悶熱的擁抱戲，立刻逃出房間到戶外，直呼：「真的太黏了！好崩潰！」

由於徐鈞浩常常是看不到的狀況，李千那必須負起照顧他的責任，有時候徐鈞浩的東西太重，讓她忍不住碎念要他自己拿，徐鈞浩便立刻裝可憐娃娃音說：「唉喲，就看不到嘛。」讓李千那拿他沒轍，事後徐鈞浩笑說：「我就是仗著我看不到，什麼事情都給她做。」《種菜女神》愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每週五晚間9點30分、東森綜合台每週六晚8點播。

(中時 )