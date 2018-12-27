BCW暗黑面曝光 貼身拍攝髒話猛飆

BCW今年人氣頗夯。(混血兒提供)

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BCW今年人氣頗夯。(混血兒提供)

BCW今年發行首張專輯《NO COMPLY》，他在2018年歷經爆紅、低潮、撞牆，專輯製作遇到卡關瓶頸、一度覺得要逃離等心情，決定將所有轉折點滴收錄在新歌〈饒舌現象〉MV，團隊貼身拍攝，BCW毫無掩飾，無論是飆髒話、睡覺直擊、身邊團隊更直白說出觀點，籌備黑暗期時，BCW更放話：「每一天都是低潮，每一天我都覺得很痛苦，每一天的快樂只有一點點，痛苦是佔最大數的，我做這張專輯真的很痛苦。」

〈饒舌現象〉費時8個月拍攝錄製以紀錄片形式推出，但當時貼身拍攝讓他相當不適應，「真的很惱人，因為太真實看起來不是很帥，但我也不想剪掉，就保持真實完整呈現當下給大家，這是我們一起走過的No Comply季節。」

BCW本週趕了10場校園演出，週末更受邀飛往澎湖科技大學耶誕晚會開唱，離島演出雖是新鮮，卻是他第二次來到澎湖是8年前，當時服兵役當是海軍跟著救難艦在港口待命，只要遇到颱風天就必須出海維安，這次終於可以趁著工作空檔好好逛逛當地風光，他原先在IG發文請同學推薦澎湖美食，沒想到隔天一早竟然有粉絲將澎湖人必吃三大特色早餐「牛雜湯、燒餅、豆漿油條」親自送到飯店。他也稱讚：「印象澎湖有著美麗的海灣，從飯店回程抵達機場途中，終於在白天仔細看到了澎湖海灣的美麗。」直呼唯一遺憾是沒有吃到仙人掌冰，期許明年的澎湖花火節能有機會來澎湖演出。

他這三個月賣力跑了近百場通告，也將在高雄草衙道購物廣場擔任誇年演唱會壓軸，從早期地下轉至主流音樂圈，讓他表示現在生活像做夢般不真實，但他也努力做出平衡：「當我出現在不是習慣聽嘻哈音樂的群眾活動，這就是證明我自己比任何人都嘻哈的時刻，沒有因為群眾不知道我是誰或是不是我的舒適圈而心生畏懼，上舞台完整表現BCW的音樂世界，這樣的瞬間總是特別讓我感到振奮。」至於宣傳期結束後想如何抒壓？他幽默說：「要把手機關掉人間蒸發一陣子，好好把節奏慢下來，繼續挖掘生活中的細節，讓自己好好感受周圍。」

(中時 )

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