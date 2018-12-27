張惠妹千萬再續約太陽能代言 揮別酷味化身全白女神

2018年12月27日 23:17 中時 蔡琛儀

張惠妹(阿妹)去年以千萬元價碼，接下代言品牌「永鑫能源」，成為國內首位代言「太陽能」的藝人，昨宣布阿妹再續約，據悉酬勞同樣高達千萬台幣；昨也公布一組全白女神風形象照片，打破阿妹過往總以黑色為主的酷味，對此阿妹表示：「今年二度合作，當然要以耳目一新的造型，讓大家見識到我百變的一面！」

阿妹這次拍攝新一年的形象照片，為展現出太陽能「光」的形象，破天荒擺脫以往的個性造型以全白示人，打造「太陽之女」的女神風範，現場更超級敬業嘗試許多鏡頭角度，拍攝了上千張，她笑說：「繼麥克風小白之後，白色造型我也能駕馭，以後請叫我太陽女神！」

而她現在也自詡為能源專家，儼然像節能糾察隊，隨時提醒大家要隨手關燈，甚至機會教育周遭朋友綠色能源的重要性。經紀人陳鎮川笑說，熱愛環保的她喜歡「就地取材」，連現在住在新店山上，還時不時會去撿樹枝，自己生火營造浪漫氣氛。

阿妹今年將睽違三年登上台北跨年舞台，並擔任壓軸倒數嘉賓陪民眾迎接2019年的到來，為此她豪擲500萬成本，還請來「烏托邦」巡演團隊，從日本找來音響工程師，再商請香港燈光設計，光樂隊就快20人，預計一連獻唱15首歌曲，表演時間長達一小時；她這回精心準備跨年演出，為了怕被破梗，會提前在練團室密集彩排，正式演出當天則不會彩排太久。隔天阿妹則回到台東部落老家參加年祭，明年則要開始籌備新專輯或新巡演。

(中時 )