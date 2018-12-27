羅宏正見千萬古董車 自願報名泊車小弟

2018年12月27日 23:31 中時 蔡琛儀

羅宏正看到古董車相當興奮。(太陽娛樂提供)

羅宏正和小周子瑜對戲。(太陽娛樂提供)

羅宏正推出新歌〈撐傘〉MV，找來貌似周子瑜的女模擔任MV女主角，太陽娛樂斥資在午夜的五股工業區封街，並在路面灑滿粗鹽製造雪景，以營造電影《大亨小傳》的經典名場面，並商借到一台60年代的千萬賓士古董車入鏡，讓喜愛車子的宏正一看到眼睛都亮了，大喊：「好帥啊！」還主動跟導演報名，自願幫忙移車當起趴車小弟，過足車癮。

他說：「我很喜歡老車，但喜歡是一回事，擁有是一回事，坦白說開的時候心裡壓力很大，老車零件稀少，甚至有些都停產了，很怕萬一有什麼意外，因為不是有錢就能解決的。」拍攝雪景時有泡泡闖進他眼睛，但還好那一側臉是沒有被鏡頭照到的，宏正調皮說：「所以我就以一個拋媚眼的表情完成了那一卡的拍攝！」又往下說：「在拍攝時很擔心會飛進嘴巴裡面，不然可能會上演口吐白沫的戲碼。」

雖然MV天黑才開拍，但羅宏正一早就起來為拍攝做準備，所以喝了3杯咖啡提振精神，「尤其我自己還沒親眼見過雪，覺得下雪是很浪漫的事，所以對於《撐傘》MV會在雪景中拍攝，整個小宇宙都燃燒了！」

問到是否會想與心愛的人在雪中擁吻，他一派輕鬆：「那是一定會情不自禁的啊，各種角度湊滿。」不過，當他正式和小周子瑜演出對手戲，卻數度NG，他也急得像熱鍋上的螞蟻，後來被團隊解讀為當久了「王老五」，已經忘了戀愛的感覺，所以變成「一二三木頭人」，肢體超僵硬，羅宏正覺得自己演談情說愛戲還需突破，當下還打趣請導演先示範，但他不忘讚小周子瑜可愛，「但可能我們都算害羞的人吧，只有在等待下一個指示之前小聊兩句，然後就被沈默句點。」

(中時 )