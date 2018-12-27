張立昂進度神速 半年達陣做這件事

張立昂明年將開唱。(索尼提供)

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張立昂熱愛滑雪。(索尼提供)

張立昂今年推出首張個人創作EP《±1》，還在西門紅樓舉辦了首場簽唱會，圓了歌手夢，如今宣布將於明年3月9日舉辦個人首場音樂會「感應 張立昂」，出道僅短短半年便從發片新人搖身晉級為舉辦音樂會的歌手連他自己都覺得進展好快，像是在作夢一樣。

張立昂表示，自己除了興奮之外，同時也感到很緊張，他說：「我的壓力來自於希望把它做好，像Legacy這樣中大型的音樂會是我自2015年開始演戲之後就沒有再多想過的事情，現在終於美夢成真，接下來希望能夠有更好的音樂作品，也希望大家會喜歡我的演出。」也強調一定會努力把每一首歌都練好，「不管是控制飲食、運動、鍛鍊體能等我都會加把勁，希望第一次站上Legacy的舞台就可以做到自己的最好！」

聊到音樂會的名稱，張立昂透露自己是一個敏感的人，很容易察覺到身旁的人出現異狀，他說：「有可能是我的媽媽或是女朋友，只要對方心情不好，我第一時間就能察覺到對方不開心。」

為了答謝歌迷朋友的支持，他表示一定會全力以赴，拿出最好的表演回饋歌迷，並透露目前正在緊鑼密鼓錄製新單曲，希望明年初就會有新作品獻給歌迷朋友！張立昂首場個人音樂會《感應 張立昂》，將於明年1/5中午12點開始售票，並於3/9在Legacy Taipei登場，購票請洽KKTIX及全家便利商店FamiPort。

跨年將至，面對暖冬來襲，張立昂選擇到去北海道滑雪「避暑」一週，他從小就熱愛滑雪，一直覺得玩極限運動很帥，也很喜歡極限運動所帶來的刺激及速度感，但他還是希望譨趕回台北跨年，「北半球的雪季剛好是在聖誕節，跟家人或朋友一起度過White Christmas是一件很浪漫的事，我現在還在等機位，希望可以在1月1日前趕回家跨年。」

他近日忙著錄製新單曲，談到2019新年新計畫，他表示期待自己在歌唱、吉他技術、體能上都有所提升，也希望能在2019交出一張完整的專輯，在戲劇上也可以接演之前沒有接觸過的角色，在音樂、戲劇上的表現都能持續並進。

(中時 )

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