恐怖！元旦連假首日爆最大車流量 恐塞爆

2018年12月28日 00:02 中時電子報 戴安瑋

明天就是元旦4天連假，許多人開心等著放假，但若不了解國道最新路況，塞在車陣中，就會掃興。高公局表示，明天連假首日也會是雙向最大量的一天，車流量達118百萬車公里，儘管國道將實施高承載管理、國道夜間全線暫停收費等措施紓解，但仍易壅塞路段，行車時間仍會是平日的3倍以上，呼籲民眾改走替代道路。

高公局表示，元旦4 天連假，非農曆春節、中秋節等民俗假日，國道以出遊車流為主，依以往經驗，連假前一天下午4時以後，國道即會出現下班南下車流，會比平常日車流量增加一成；連假首日才會出現首波南下車流，預估全天雙向車流量達118百萬車公里，是4天連假中車流量最大的一天；連假第3天（12月31日）則是北上車流量最大的一天，全日車流量為110百萬車公里，均較4年前（104年元旦4天連假）同期，增加3%車流量。

高公局為紓解國道車流量，於前3天0時到5時，推國道夜間全線暫停收費，元旦當日免收費時段則延長5小時，從0時到10時，創下首例外，國3新竹至燕巢系統費率8折等外，於元旦4天假期首日，即12月29日7至12時，於國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段實施高承載管制。

高公局說，連假首日實施的高承載管制，因限制3人以上車輛進入，預料當天一大早就會有民眾趕在管制前進入國道，車流量爆增，一直到高承載管制實施期間稍微紓解；下午高承載管制解除，還會有一波車流湧入。

至於國道易壅塞路段，國1南下為楊梅至新竹、彰化至埔塩；國3南下為三鶯至關西、茄苳至西濱，行車時間仍會比平日多3倍時間，呼籲民眾一定要走西濱快速道路、台3線等替代道路，以免塞在車陣中。

另，每逢假日即塞車的國5，則是連假前2天上午7時至12時實施南下高承載管制，後2天下午14時至21時實施北上高承載管制。民眾若預塞車，可改走台九線、北宜公路往返花東。

(中時電子報)