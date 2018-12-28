告別眼周毛毛蟲！玻尿酸科技新突破 效果自然無痕

2018年12月28日 09:00 中時電子報 綜合報導

愛美是天性，追求青春凍齡更是女人畢生的志業！雖然現在做醫美療程保養容貌已經不再是秘密，但不小心修過頭被發現，就真的有點糗了！現在要告訴消費者一個好消息，醫美在科技上有了突破，「新一代水無痕玻尿酸」來台囉！因為獨特的CPM專利技術，能與肌膚產生很好的融合度，所以可以擁有自然無痕的效果，讓你修修臉變年輕，讓你美麗毫不費力。

如果讓你施打玻尿酸改善容貌，你最想拯救什麼部位呢？透過街訪發現，大部分女生最在意淚溝、眼袋、法令紋的問題，會讓人看起來疲倦沒有精神、老態畢露。皮膚科專科醫師曾繁文表示，不想要開刀做手術的患者，可以用微整形注射的方法，例如注射玻尿酸，把眼下黑眼圈的凹窩變得平整一些，達到想要的效果。

皮膚科專科醫師曾繁文表示，如不想開刀做手術，可以用微整形注射玻尿酸的方式，把眼下黑眼圈的凹窩變得平整一些。(圖片來源：莫式醫美)

坊間醫美玻尿酸療程這麼多，曾經發生選錯材質造成眼睛下方突起腫成毛毛蟲的失敗案例，要怎麼選擇最安全呢？荷蘭美容醫學學會副主席Dr. Jani Van Loghem表示，這次在台推出的「新一代水無痕玻尿酸」(CPM)，不論是內聚性、回彈性、可塑性都比起以往更有優勢，針對需要塑型的部位施打，能均勻的分散並填補細胞間的空隙，即使淺層注射，亦可大幅降低傳統玻尿酸容易發生的藍影狀況。

馬來西亞醫美權威林挺松醫師也分享在當地案例，他的患者對於「新一代水無痕玻尿酸」反應很好，因為醫師可以非常精準的利用新一代水無痕玻尿酸的流變學，在施打時創造自然無痕的效果。

歲末領年終獎金之際，正是到醫美修修臉的好時機，當然，要特別提醒所有消費者，進行任何醫美療程前都要跟專業醫師進行充分的溝通，才能達到良好的術後效果。

(中時電子報)

荷蘭美容醫學學會副主席Dr. Jani Van Loghem表示，「新一代水無痕玻尿酸」(CPM)，不論是內聚性、回彈性、可塑性都比以往的傳統玻尿酸更有優勢。

馬來西亞醫美權威林挺松醫師表示，醫師可以非常精準的利用新一代水無痕玻尿酸的流變學，在施打時創造自然無痕的效果。(圖片來源：莫式醫美)