SBL特稿》職業化絕望？SBL委員會再次名存實亡

2018年12月28日 00:16 中時電子報 黃及人

就在高志鵬因貪污案辭去立委身分即將入獄，外界都朝政治方向思考之際，卻不禁讓人想到他的另一身分，也就是積極推動職業化的SBL委員會召集人，如今隨著高志鵬不可能續任此職，SBL委員會再次宣告名存實亡，職業化更無希望！

這並非唱衰SBL職業化，而是即將面臨的窘境，因為已有多年沒在運作的SBL委員會，去年會重新啟動的主因，就是前教育部體育署長林德福力邀高志鵬擔任召集人重組而成，沒想到如今林德福早已下台，高志鵬也面臨牢獄之災。

畢竟先前推動SBL職業化的指標性人物就是高志鵬，原本期望藉由他的綠營立委身分，推動政府修改企業或公司贊助球隊的減稅法案，如今一切落空，沒了減稅優惠，自然降低SBL各隊提高贊助金額意願，甚至打算維持原狀就好。

更麻煩的是，隨著今年九合一大選民進黨的挫敗，當初職業化設定認養球隊的六都當中，高雄市與台中市不再屬於綠營執政縣市，也沒必要配合綠營主導的SBL職業化政策，就算勉強配合，願意贊助各隊金額或冠名權利也難以談妥。

如今SBL委員會再陷停擺，除非另1名政治人物或企業老闆挺身而出，接下SBL委員會召集人這個「燙手山竽」推動職業化，但人選難覓，絕非如同體育署27日放話換人如此簡單，因為接任人選不一定有能力推動減稅或六都冠名贊助。

當前唯一可能解套方式，僅剩讓中華籃協繼續主導SBL運作，且透過理事長謝典霖在政壇的影響力，請託六都明年認真考慮各自認養1到2支SBL球隊，藉以提升SBL可見度與增加贊助經費，至於職業化，就只能從長計議了。

但體育署長高俊雄所提議的SBL主場可以考慮大專院校體育館，代表他們根本搞不清楚狀況，因為大部分的學校體育館可容納觀眾不到千人，有些更是交通不便，還是體育署認為SBL本來就沒觀眾，所以這種學校場館就夠了嗎？

(中時電子報)