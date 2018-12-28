SBL特稿》職業化絕望？SBL委員會再次名存實亡

隨著高志鵬入獄定讞，SBL職業化的美夢接近破滅，就算換人當SBL委員會召集人，結局恐怕也是很淒慘。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

就在高志鵬因貪污案辭去立委身分即將入獄，外界都朝政治方向思考之際，卻不禁讓人想到他的另一身分，也就是積極推動職業化的SBL委員會召集人，如今隨著高志鵬不可能續任此職，SBL委員會再次宣告名存實亡，職業化更無希望！

SBL》高志鵬判刑定讞 體育署呼籲籃協換召集人

這並非唱衰SBL職業化，而是即將面臨的窘境，因為已有多年沒在運作的SBL委員會，去年會重新啟動的主因，就是前教育部體育署長林德福力邀高志鵬擔任召集人重組而成，沒想到如今林德福早已下台，高志鵬也面臨牢獄之災。

畢竟先前推動SBL職業化的指標性人物就是高志鵬，原本期望藉由他的綠營立委身分，推動政府修改企業或公司贊助球隊的減稅法案，如今一切落空，沒了減稅優惠，自然降低SBL各隊提高贊助金額意願，甚至打算維持原狀就好。

更麻煩的是，隨著今年九合一大選民進黨的挫敗，當初職業化設定認養球隊的六都當中，高雄市與台中市不再屬於綠營執政縣市，也沒必要配合綠營主導的SBL職業化政策，就算勉強配合，願意贊助各隊金額或冠名權利也難以談妥。

如今SBL委員會再陷停擺，除非另1名政治人物或企業老闆挺身而出，接下SBL委員會召集人這個「燙手山竽」推動職業化，但人選難覓，絕非如同體育署27日放話換人如此簡單，因為接任人選不一定有能力推動減稅或六都冠名贊助。

當前唯一可能解套方式，僅剩讓中華籃協繼續主導SBL運作，且透過理事長謝典霖在政壇的影響力，請託六都明年認真考慮各自認養1到2支SBL球隊，藉以提升SBL可見度與增加贊助經費，至於職業化，就只能從長計議了。

但體育署長高俊雄所提議的SBL主場可以考慮大專院校體育館，代表他們根本搞不清楚狀況，因為大部分的學校體育館可容納觀眾不到千人，有些更是交通不便，還是體育署認為SBL本來就沒觀眾，所以這種學校場館就夠了嗎？

(中時電子報)

百變郭婞淳 舉重女神變身甜美仙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。