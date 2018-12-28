韓國瑜將跟神秘嘉賓同台唱跨年 網友興奮猜這2位大咖

韓國瑜將跟神秘嘉賓同台唱跨年 網友興奮猜這2位大咖。（資料照）

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中時電子報
陳其邁跨年有望與韓同台？觀光局長：最高機密（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜上任後馬上就要迎接第一個跨年夜，今年即將到夢時代舞台與市民同歡，而觀光局長也透露，韓市長將會與一位不是歌手的神秘嘉賓合唱，外界紛紛炸鍋猜測，是否有可能是陳其邁與沈玉琳？對此觀光局長潘恆旭說，這是最高機密，的確有邀請陳其邁出席，但他尚未回覆。

中天新聞報導，市府透露韓國瑜這次跨年應該會在23點時到場，而且還曝光市長將會與不是歌手的神秘嘉賓合唱。消息一出，引起網友們興奮猜測這一位神秘嘉賓是誰，「會不會有可能就是韓國瑜的好朋友陳其邁？」、「找龍介仙，2個人老婆都叫李佳芬，4人來大合唱﻿」。對此，觀光局長潘恆旭表示，這是最高機密，的確有邀請陳其邁出席，但他尚未回覆。

是否能順利與陳其邁同台，變數仍很多，另外也有人猜測是荒謬大師沈玉琳，尤其要是能在跨年夜中演出，之前他搞笑唱的雙人枕頭英文版，絕對會是笑料十足。

另外，跨年晚前引人注目的小插曲就是，韓團隊主動邀約詹雅雯來參加這場跨年晚會，原訂要出席的詹雅雯臨時喊卡，潘恆旭表示，因為詹雅雯覺得《今年一定會好過》這首歌太政治，所以她就不來了。原訂的大合解如今確定告吹，難免會讓有些市民覺得有點小可惜。不過仍可期待神秘嘉賓、韓總太太李佳芬、大女兒韓冰一起來陪市民倒數迎接2019年。

(中時電子報)

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