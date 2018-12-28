共軍監測F-22？ 美媒：是真的！但情況沒那麼單純

2018年12月28日 00:14 中時電子報 盧伯華

反隱形雷達總工程師吳劍旗接受央視專訪

近期陸媒報導中共軍方反隱形雷達探測到F-22隱形戰機的飛行軌跡，再次引發軍事論壇與媒體的激烈爭論。有些人認為這只是為推銷軍火或僅是官方宣傳，但有許多專家認為這非常可能是真的，只是按目前的技術發展狀況，這種雷達偵測到的軌跡信號尚不足以讓火控雷達導引武器進行攻擊。而且，如果隱形戰機搭配電子戰機共同出擊，反隱形雷達就更不容易測得可足以導引武器的信號。

美媒《國家利益》對這場隱形／反隱形論戰發表分析文章說，共軍在東海上追踪到美軍 F-22猛禽隱形戰機，很容易被視為官方誇大的宣傳，不過，北京說的很有可能是真的。畢竟隱形戰機不是穿了隱形衣，目前的隱形技術只是會混淆雷達探測和跟踪的能力。

分析指出，如果F-22攜帶沒有隱形功能的外部油箱，或是在操演時在腹側配備倫堡(Luneburg)透鏡裝置，都會增強它在雷達上訊號。雖然如此，有些事實與一般看法還是有出入。因為就算戰鬥狀態下的F-22在雷達上也不會完全看不見，任何像戰機尺寸的物體，只要有類似尾翼結構，不論是F-35、Su-57、殲-20或殲-31都一樣，就會產生雷達信號特徵，這是基礎物理學原理。

分析文章表示，在這個物理基本原理上，戰機大小的隱形飛機必須進行表面的優化，才能克服高頻波段的如C、X、Ku波段與S波段的頂端頻率。一旦頻率波長超過某個閾值並產生共振效應，低可觀測性戰機的雷達訊號特徵就會出現「跳階變化」。通常是戰機上某個部位（例如尾翼）的雷達信號特徵小於特定頻率波長的8倍時，就會發生這種共振。而實際上，每架戰機即便塗滿雷達吸收材料，仍無法針對不同頻率把產生雷達信號的表面縮小到2英呎以下。

因此，例如在S或L頻之類民用空中交通管制(ATC)的低頻帶雷達，幾乎都能夠檢測和跟踪到隱形戰機。但這些低頻雷達的訊號無法提供足夠的導引軌跡讓導彈或火控雷達使用，如同一名空軍軍官所說：「就算能看得到隱形戰機，你仍然沒有足夠供火控系統使用的訊號來擊落它。」

現在許多國家都在開發先進的UHF和VHF頻段預警雷達，它們用更長的波段來提示其他傳感器，讓使用者了解敵方的隱形戰機接近的路徑。但VHF和UHF頻段雷達的問題在於訊號分辨單元太大，做為武器導引的精度不足。正如一位美國海軍官員不斷重申：「任務是否真的需要隱形功能？如果敵方看到你，但無法做任何事情，這不也是一樣的結果嗎？」

洛馬公司展示的TPY-X反隱形雷達，很多大陸網民認為它根本是抄襲中國技術。（圖／洛馬公司）

文章進一步指出，有一些業內專家認為，高速數據鏈和低頻的有源相控陣雷達(AESA)的組合可以產生可供武器使用的軌跡導引訊號，美軍與洛馬公司也都曾提出利用E-2D做為數據鏈串接平台的概念，運用APY-9雷達將作為傳感器，並以Link-16數據鏈為F/A-18E/F超級大黃蜂戰機導引AIM-120空對空導彈，也能以數據鏈導引海基神盾系統的SM-6導彈，對SPY-1雷達視界外的目標發動攻擊，這意味著APY-9的確可以生成導引武器的軌跡訊號。

一旦轉向相控陣雷達與數據鋌的綜合作戰形態，就意味著隱形戰機必須與EA-18G咆哮者之類的電子戰機同時出擊，也因此五角大廈一直在支持有關電子戰與網絡戰的投資。畢竟隱形和電子攻擊存在協同關係，因為偵測是以信號噪音比為基礎，低可觀測量的隱形功能會降低信號，而電子攻擊則會增加噪音，未來有關反介入／區域拒止的戰術運用都必須把這個程式考慮進去。

(中時電子報)