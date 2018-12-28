女生對你有沒有意思？ 研究顯示這點表現是關鍵

2018年12月28日 00:22 中時電子報 柯毓庭

怎麼看女生對你有沒有意思?英國最近一項研究發現，當女生遇到有興趣的男性時，容易潛意識地將聲音變換。

據外媒報導，近日刊登於英國《皇家學會報告》(Proceedings of the Royal Society)中的一項研究找來30位男女進行快速約會(Speed dating)，讓這些男女只有6分鐘的時間與同一異性互動，時間一到就換掉對象，研究團隊再針對實驗對象約會時與異性聊天的聲音進行分析。

實驗結束後，他們發現當女生遇到自己有好感的男性時，聲音就很容易出現變化。舉例而言，ㄧ位女生喜歡的男生如果並未受到太多其他女性的關注時，她就會採用音調高、較女性化的方式說話；反之，如果這位女生喜歡的男性同時也受大批女性關注，她就會潛意識地降低音調，因為此舉有助於她在大群競爭者中顯得突出。

研究主導人比珊思基(Dr Katarzyna Pisanski)表示，已有些研究顯示，男性較偏好音色高的女性，因為這象徵著陰柔、年輕。所以她對於此次研究結果感到驚訝，但她推測，那些因為想和大批女性競爭而刻意降低音調的女性，或許反應了女性希望展現出不同價值時，會將音調壓低的特性，因為較低的音調或許代表了能力、成熟與主宰力。

研究也發現女性在感情中較為挑剔，據統計，約會結束後，女性僅偏好約3分之1的男性，但男性卻對一半的女性感興趣。

(中時電子報)