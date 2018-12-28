流山兒祥帶領青春版第十二夜 狂野又帶勁

2018年12月28日 00:48 中時 李欣恬

長年經營樂齡劇場、享譽國際日本導演流山兒祥，現年71歲，卻有一顆不老的心，除了和高齡演員合作，也帶領台日兩地青年學子創作，近期和北藝大戲劇系合作的莎翁經典《第十二夜》，展現青春活力，他表示，「『十二夜』說的就是戀愛的美好，如果是由年輕人表現，能展現一種狂躁的野性，特別帶勁。」

流山兒祥表示，莎士比亞的戲劇作品，幾乎都有打鬥元素，「不管是《哈姆雷特》、《李爾王》、《理查三世》或《馬克白》，對我而言，都有激烈的格鬥和衝突，藉此凸顯人的內在世界，很貼近民眾的內心，其中透過打鬥表現到極致的，就是《第十二夜》。」

《第十二夜》故事描述一連串的性別誤認、以及錯愛，所帶來的酸甜苦辣，流山兒祥說，這是他最喜歡的狂野戲劇類型，「非常混沌不明，卻非常吸引觀眾目光。」

流山兒祥認為，劇中所展現的戀愛特質就是行動，「行動就是一種格鬥的心情，對我來說，這個版本最有趣、最重要的地方，就是如何把年輕人的情動表現出來，唯有年輕人可以把情動的狀態揮霍到極限，我希望他們能盡可能地展現這一面的活力。」

這回擔任演出的演員，年齡平均在19歲至29歲之間，流山兒祥表示，他以夥伴的心情和學子們工作，「我希望這年紀的他們，可以站現出年輕的氣魄，不把自己當學生，其實是專業的演員，嚴肅地面對台下觀眾，而且有自信地告訴自己，這是世界獨一無二的『十二夜』版本。」

流山兒祥表示，在大學裡所執導的戲劇，如何和當地城鎮、社會有所連結，是很重要的事情，他目前也帶領日本福島地區青年學子創作，以日本劇作家真船豊作品《鼬》為本，藉此探討核災、大地震議題，「這個作品對遭逢核災的福島有很深的意義，未來希望在當地發展成形之後，可以在當地一直公演，我想一直持續下去。」

(中時 )