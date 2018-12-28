飯店跨足電競賽結果超威！《爐石戰記》福容擊敗Google奪冠

2018年12月28日 05:10 中時 何書青

福容大飯店「讓你福氣」電競隊在《爐石戰記》遊戲中擊敗Google，豪奪冠軍。（福容大飯店提供）

福容大飯店「讓你福氣」電競隊為全台首家飯店電競隊，此次在《爐石戰記》遊戲中奪冠、《鬥陣特攻》遊戲中也拿下亞軍，撼動電競界。（福容大飯店提供）

全台最大飯店集團福容大飯店跨足電競比賽表現不凡，分店服務員工組隊參加由暴雪娛樂舉辦的2018 年「企業慈善盃」，總決賽於26日登場，福容大飯店「讓你福氣」電競隊在《爐石戰記》遊戲中，以3比2勇奪冠軍，在《鬥陣特攻》遊戲也拿下亞軍榮耀，展現福容大飯店員工們堅強韌性與團隊合作。

在長達10周的賽事中，福容團隊展現絕佳默契，突破眾科技產業的強大戰力，成功脫穎而出，精彩的技術和表現媲美電競選手。《爐石戰記》遊戲不僅要鬥智，也考驗著隊伍的溝通和臨場反應，儘管福容大飯店隊一度陷入危機，最終仍在冠軍賽成功擊退實力堅強的Google隊；不僅《爐石戰記》獲得好成績，在另款更需團隊默契、溝通與合作的遊戲《鬥陣特攻》中，福容大飯店與微星科技纏鬥近半小時，最後榮獲亞軍寶座。

福容大飯店「讓你福氣」電競隊由薛宇軒（熊哥）擔綱隊長領軍，率領各分店員工，廚師、救生員、活動員以及公關企劃等，在長達3個月的賽事過程中，展現向心力及高度默契，在例行賽過程中，就取得4連勝佳績。

擁豐富電競比賽經驗的薛宇軒表示：「當初得知能代表福容大飯店參賽，感到非常榮幸，這次更肩負著隊長一職，並率領分店同仁們一同奮戰並作公益，而團隊中不斷秉持著溝通、討論、信任，才能在長達10周的賽事下，率領隊員們與msi微星科技一路搏鬥，在總決賽當中取得亞軍榮耀。」

福容大飯店連鎖旅館事業執行副總楊正弘表示：「福容有許多有才華的員工，此次的電競賽事展現了福容同仁們，平時工作上的向心力與團隊默契，才能成功拿下勝利，藉由此次公益賽，不但成功讓更多年輕同仁能參與電競比賽，也能藉電競公益的力量，來幫助弱勢團體，十分具有意義，未來不排除跟電競產業有更多合作！」同時也將計劃參與各種跨產業的活動，挖掘不同長才的同仁，並歡迎各界好手加入福容團隊。

2018「企業慈善盃」自開賽至今已舉辦長達10週的例行賽，福容大飯店在威剛科技、AOC、凱渥、技嘉科技、Google台灣及 MSI微星科技等科技展業的強大競爭下，於《爐石戰記》遊戲勇奪冠軍，福容也表示，很榮幸藉由參與這項企業慈善盃，並募集善款捐助給「天使心家族社會福利基金會」，助愛奇兒家庭一臂之力，攜手作公益。

不讓粉絲錯過競賽消息，福容也表示，若未來有參與電競賽事或資訊，將會於福容大飯店Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/fullonhotels/分享相關消息。

(中時 )