閻奕格合體泰國神童開唱 全家齊聚溫馨過耶誕

2018年12月28日 05:10 中時 蔡琛儀

閻奕格日前在香港開唱。(華研提供)

閻奕格日前在香港舉辦音樂會，特地邀請曾與她在《聲林之王》合唱的泰國13歲小妹妹Gail Sophicha擔任嘉賓，現場重現曾在YouTube拿到發燒影片第一名的〈你啊你啊〉，讓歌迷又驚又喜，還和音樂總監周啟生合唱了Lady Gaga和Bradley Cooper的夯曲〈Shallow〉更是驚豔了現場觀眾及網友。而這次音樂會最令閻奕格感動的是，父母與弟弟都前來欣賞她的演出，在耶誕節假期中有著家人的陪伴，相當溫馨。

香港資深演員陳欣健也和舞者在台上驚喜現身，帶來一段精彩的舞蹈，與閻奕格的歌聲搭配顯得相得益彰。香港歌手林子祥的兒子林德信也出場與閻奕格合唱電影《K歌情人》主題曲〈Way Back Into Love〉，首次合作的兩人演唱時默契十足，唱完後才爆料其實彼此根本不認識，前一晚兩人才首次見面，僅彩排15分鐘。

閻奕格這次停留香港的時間正好是耶誕假期，難得的是爸爸媽媽和剛好從新加坡放假回來的弟弟都在香港，一家四口終於得以齊聚一堂，閻奕格笑說：「上一次我們一家人一起過耶誕節，是我中學的時候呢！」耶誕節當天家人更前往彩排現場陪她，她感動地表示：「雖然是在工作中過節，但爸爸媽媽和弟弟都到現場，即使我們只是一起吃便當，我已經覺得特別開心了。」

(中時 )