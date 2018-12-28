明年二度當爸 康康竟寫歌給前女友！

康康宣傳全新台語專輯。(POP-Radio提供)

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康康和李明依(左)、蔣同慶暢聊新輯製作的趣事。(POP Raido提供)

康康發行首張台語專輯《ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚˊㄐㄧㄚˇㄐㄧㄚˋ》，日前來到POP Radio《依同開Mic辣》，與主持人李明依、蔣同慶暢聊新輯內容，新專輯封面的塗鴉是兒子傑作，李明依問康康是否比較想要女兒？康康說他其實比較喜歡男生，但很多人都跟他說要生女兒才圓滿。

康康還透露新歌《嫁》其實是先有歌曲才有女兒，因為他一直覺得市面上很少有爸爸嫁女兒心情的歌曲，才跟荒山亮討論想寫一首這樣的歌，但當時康康還沒有女兒，「我就跟荒山亮說我不懂這種心情、看回去能不能讓我老婆先懷一個女兒」，沒想到後來真的順利懷上女兒。

康康說女兒預產期在明年1月20日，他笑說老婆其實本想撐到21日之後生，「老婆想跟女兒一樣是水瓶座比較有伴」，因康康跟兒子是同月同日同星座，李明依一聽到立刻說：「我也跟你們同天生日、還有張秀卿」，康康卻自爆過去跟張秀卿搭檔很辛苦，「金曲跟她合作頒獎彩排時她一直忘詞」，康康忍不住虧張秀卿跟年輕老公結婚是否「太累了」，讓李明依連忙制止並反虧也娶嫩妻的康康「你就不累嗎？」

新歌〈海風〉是寫給前女友們，康康感性表示：「結婚之後我的人生才算圓滿」，這首歌是感謝前女友，「很謝謝她們沒跟我繼續在一起，我才會遇到現在的老婆，有幸福美滿的婚姻生活」。〈摸蛤仔兼洗褲〉則是康康獻給老婆的歌，「遇見她之後我不僅娶了好老婆、她還幫我生兒育女照顧家庭」，就像台語俗諺「摸蛤仔兼洗褲」一樣是一舉兩得。

(中時 )

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