「雨神同行」續加映！北部低溫13度 北北基宜大雨特報

今（28）日北部、東北部持續濕冷，低溫下探13度，入夜後恐降到11度。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

即將要告別2018年了，在歲末年終，冷氣團報到，今（28）日北部、東北部持續濕冷，低溫下探13度，入夜後恐降到11度。氣象局今早也針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。此外，今天雲嘉南和高屏地區空氣品質不佳，外出請注意。

氣象局今早也針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；臺灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

氣溫方面，今日北台灣偏濕冷，中部以北與東北部在清晨低溫時約14、15度，白天高溫約15～18度，中部及花東高溫20～23度，南部高溫26度左右。入夜後，冷氣團增強，中部以北及宜花地區的低溫將下探11～14度，其他各地也約16、17度。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

菲律賓東邊有個熱帶性低氣壓生成，有機會形成今年最後一個颱風「帕布」，氣象局預估直接影響台灣的機率低，但在進入南海期間，將間接為台灣附近帶來南方水氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區、馬祖及澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；而雲嘉南因沿海局部地區受揚塵影響，而高屏位於下風處易有污染累積，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

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