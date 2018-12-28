慈禧太后珍饈穿越時空迎豬年！「帝王級鱘龍魚」登年菜

2018年12月28日 05:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過一個多月，就是農曆新年了！話說近年來許多人也不一定選在家裡唯圍爐，有些人會到大餐廳、五星飯店，或便利超商、量販店選購年菜。然一年一度的圍爐，總想要吃些不一樣！除吉祥話的「年年有餘」，魚料理少不了。有五星飯店業者今年更針對頂級食材鱘龍魚推出四道不同料理，讓消費者在家裡的年夜飯桌上也可享用皇朝國宴的珍餚，相傳這道料理可是慈禧太后得最愛之一。

2019涵碧樓年菜。（涵碧樓酒店 提供）

「縱有滿漢雪山熊掌，難得千里江中鱘鰉」，自古以來鱘龍魚即被視為千里難尋的帝王級珍品，相傳清朝乾隆皇帝及慈禧太后皆特別喜愛此道料理，也因此貴為慈禧太后內宮滿漢全席上的珍餚。

涵碧日月魚頭王（左）、紹興陳醬東坡肉（右）。（涵碧樓酒店 提供）

歲末年終之際，日月潭涵碧樓今年再推新菜品中就有這道「帝王級鱘龍魚」，除了肉質細嫩膠質極高外，更特別的是，鱘龍魚全身幾乎從皮到骨皆可食用，在《本草綱目》上就已記載鱘龍魚各個部位的補氣療效。今年涵碧樓一口氣推出四款不同鱘龍料理，包含「川式剁椒蒸鱘龍」、「玉露清蒸鱘龍皇」、「薑麻酒香鱘龍魚」、「藥膳燜煮鱘龍鍋」，讓消費者自由挑選喜愛的料理方式，也可一次品嚐各式風味。

涵碧鄉蘇小排骨。（涵碧樓酒店 提供）

傳承自蔣家御用主廚的40年好手藝，涵碧樓中餐廳「湖光軒」自開幕以來已有不少頗受歡迎的必點菜品，像是「紹興陳醬東坡肉」是由兩蔣時期的御用主廚所精心開發的秘傳私房菜色。，選用南投溫體豬三層肉與埔里紹興酒等在地食材，經6小時慢火燉煮而成，讓東坡肉色澤紅亮、吃起來甜而不膩、並帶淡淡酒氣。

玉露清蒸鱘龍皇（左）、瑤柱臘味蘿蔔糕_傳統黑糖紅豆糕（右）。（涵碧樓酒店 提供）

「涵碧鄉蘇小排骨」則是另一道有口皆碑的涵碧熱銷年菜，同樣是兩蔣時期所改良的私房菜色，燜軟而不爛，卻能入口即化。主廚運用陳皮、月桂葉、紅麴米及高級紅蔘和肉桂等多種珍貴食材與中藥材，再經8小時慢火燉煮而成，香氣回韻、嚐來軟嫩多汁，且不膩口。此外，喜歡甜點的人也不可錯過傳統黑糖紅豆糕 ！

(中時電子報)