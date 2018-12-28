冬遊北海岸！三貂角看日出、貢寮鮑拉麵暖呼呼

2018年12月28日 05:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬風冷冷吹，來北海岸走走吧！緊接著就是元旦假期，還可到三貂角燈塔看日出賞海景、舊草嶺腳踏車道騎車！此外，冬天到來，貢寮鮑正值產季，貢寮區漁會今年與新北市區的拉麵店合作研發「貢寮鮑拉麵」，一推出就廣受好評！貢寮鮑拉麵期間限定只販售到108年1月1日，大家趕快相揪去品嚐另外，貢寮區漁會及養殖業者還有推出貢寮鮑及許多當地漁產品，歡迎大家嚐鮮趣。

三貂角燈塔前日出美景。（新北市民政局提供）

去年貢寮區漁會與當地知名的福隆便當業者推出貢寮鮑福隆便當，大受民眾歡迎，今年再度與拉麵業者聯手，結合日式湯頭開發出季節限定貢寮鮑拉麵。三峽區初原麵場的「貢寮鮑煮干拉麵」，是以川燙過的貢寮鮑、濃郁湯頭及Q彈細麵，再加上貢寮鮑最喜歡吃的龍鬚菜及紫菜畫龍點睛，色香味俱全令人食指大動！

三重區無敵拉麵推出「鮭魚貢寮鮑拉麵」，採用鮭魚湯頭來搭配穿燙過的貢寮鮑，還加碼兩片叉燒雞肉，份量十足超滿足！這樣美味的料理只賣到108年1月1日，錯過就只能扼腕！心動不如馬上行動，快到店內品嚐去！

貢寮鮑拉麵。（新北市漁業處提供）

東北角得天獨厚的海岸地形和天然無汙染的海域環境，使貢寮成為全國唯一能在潮間帶養殖鮑魚的地方，新北市政府農業局以「在地產，食在地」的產食關係，將貢寮區的九孔及黑盤鮑結合，成立「貢寮鮑」特色品牌。

生鮮貢寮鮑。（新北市漁業處提供）

為了讓民眾能容易辨識優質安全的農漁產品，今年更輔導貢寮區漁會與貢寮鮑養殖戶申請「4章1Q」驗證，計有8戶取得「產銷履歷」，25戶取得「生產追溯」標章，這樣透明公開的產銷過程，讓更多民眾信任貢寮鮑品牌，也讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢。貢寮區漁會推出線上購買，到漁會網站選購，就能輕鬆在家品嚐貢寮鮑的美味。

(中時電子報)