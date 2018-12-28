黑鳶、小水鴨都愛來！這裡彙集鳥種 獲外國網站評為本島第一

2018年12月28日 05:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護我們的生態，讓可愛的候鳥冬天來台，能看到最美麗的台灣！貢寮田寮洋地區位於雙溪河下游右岸的迴彎處，是天然的洪氾平原，而東西向的北迴線鐵路將其分為南北兩側，北側有沼澤、水田、旱田及樹林地景，南側則有水田、旱田及草澤地，這裡也是許多候鳥來台喜愛聚集的地方。

貢寮田寮洋地區因地理位置及具有各式鑲嵌地貌，是候鳥遷移路線重要的中繼站，且依目前全世界最大的賞鳥紀錄資料庫e-bird平台顯示，田寮洋已紀錄鳥種高達260種，為本島各重要濕地之冠，而黑鳶、小水鴨、鷺鷥等都是田寮洋常可觀察到的鳥種。

該區亦有觀察到柴棺龜、台灣吻蝦虎、黑眉錦蛇等保育類生物，也因田寮洋因具備豐富的生態資源亟需保育，成為國土綠網計畫北部示範點。而今年貢寮區公所即在田寮洋地區鐵道北側約10公頃的農地進行翻土、除草等田間整理作業明年更擴大整地範圍，將鐵道南、北側皆納入施作區域，以減緩該溼地陸域化情形及擴大友善耕作面積。

新北市農業局長李玟表示，新北市為結合農業生產與環境生態的理念，104年開始推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前友善耕作面積已達142公頃，並持續增加中。

也因兼顧保育及環境的政策，使鳥類及各種生態數量逐年增加，在棲地保育與農業生產達到雙贏局面，民眾不只吃到更安全無慮的農產品，亦能讓許多田野中的美麗動植物再現蹤跡。

(中時電子報)