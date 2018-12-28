韓流來襲！不只電影夯！韓國文學在台成長近13倍

2018年12月28日 06:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

韓劇、K-Pop、電影席捲全球！韓國政府從上到下一條龍發展「文化創意產業」有成！當全台灣吹起「韓國瑜旋風時」，殊不知，台灣出版也吹起「韓流」，韓國文學書籍銷量較去年成長近13倍，除《媳婦的辭職信》、《少年來了》大受歡迎，即將翻拍成電影的《82年生的金智英》則是年度最暢銷韓國作品。

《查拉圖斯特拉如是說》變得好讀易懂的《Hello Kitty讀尼采》（左）、《My Melody讀論語》（右）。（誠品提供）

總是搞不懂哲學家在說啥？那就讓Hello Kitty陪你讀尼采！誠品書店即日起推出「TOP100 2O18年度暢銷書榜暨無界borderless主題展」！此外，書市也吹起「哲學風」！巧妙把《查拉圖斯特拉如是說》變得好讀易懂的《Hello Kitty讀尼采》，搭配逾百幅Hello Kitty精美畫作，不小心就隨著Hello Kitty讀起了哲學，10月在台出版後廣受讀者歡迎，出版社明年1至2月更將推出《My Melody讀論語》，預測書市將掀起一波可愛療癒風。

延續纏繞畫熱潮，誠品書店年度百大暢銷書藝術類入榜書中，即有《原來我的塗鴉也可以這麼萌！》、《畫個喵！一筆畫出可愛貓咪繪》等4本手繪教學書，顯示讀者對「可愛療癒」畫風愛不釋手。鼓勵讀者月月讀好書，2018年連續1至12月使用「月讀一冊」的讀者可獲得設計精美的刻名專屬會員悠遊卡。

此外，偶爾也來首耐聽好音樂吧！誠品觀察復古卡帶逐漸復興，去年S.H.E推出十六周年復刻紀念卡帶組，一組13捲賣出2千多套。明年一月下旬推出張雨生《大海》與《一天到晚游泳的魚》限量卡帶，傳唱20年的經典曲目也讓許多樂迷期待。

(中時電子報)