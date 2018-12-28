用鏡頭寫歷史看台灣！「萬物鏡觀」攝影展閱影像

民眾駐足欣賞「萬物鏡觀」文化部藝廊攝影展。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

一張照片記錄真實、改變歷史！透過鏡頭，我們都有發聲的力量！由文化部指導，國立台灣博物館、國家攝影文化中心策辦之「萬物鏡觀」攝影展，27日於文化部南棟一樓藝廊舉辦開幕典禮，展出以「台灣攝影史」為經、「寶島自然地景與人文風光」為緯，結合攝影家豐富的創意觀察及影像表現手法，呈現台灣多元的攝影風貌，同時藉由豐富的照片故事引領觀眾在影像中閱讀時代。

「萬物鏡觀」展覽集結25位攝影家，以三個子題展出百餘件攝影作品：

「昔—如鏡」以早期珍貴的玻璃乾版影像見證歷史更迭，透過數位再製象徵技術的演進，展出作品包含林草、張清言、張朝目、洪孔達、吳金淼、宮本延人等早期攝影家，其中吳金淼紀錄楊梅地區的人文風貌展現早期攝影家素樸的影像藝術、張朝目「新錦雲南管戲」系列為台灣日治時期南管戲留下難得的演員瞬間照相，均是台灣攝影史中難能可貴的歷史影像。

「見照—今昔」以攝影家敏銳的觀察，呈現真實生活的影像紀錄，表達承先啟後的創作精神，本單元包含童真、原住民、勞動者、廟會等子題內容，展出作品包含張才、李鳴鵰、陳耿彬、莊靈、黃伯驥、陳石岸、畢耀遠、黃子明、張詠捷等各世代重要紀實攝影家，代表作品如陳石岸的農村學童呈現攝影所紀錄的社會變遷風貌，張才早期的原住民攝影，展現台灣多元族群與文化的豐富意涵。

「觀—萬物」呈現台灣島嶼地理特質，以橫軸、空拍、環景等特殊攝影技術，表現山水與自然之美。展出阮榮助、莊明景、陳敏明、徐仁修、齊柏林、莊慶祿、王連陞等攝影家；山岳攝影家阮榮助、莊明景的作品呈現台灣山川的秀美，高空攝影家齊柏林、陳敏明則以鳥瞰的姿態，開拓地景攝影的壯闊眼界，本土原生物種珍貴影像，則在徐仁修、王連陞、莊慶祿等人攝影家的作品之中，以視角與創意，連結山與海之間，在攝影家作品之中一一呈現。

「萬物鏡觀」文化部藝廊攝影展，即日起至108年6月24日於文化部南棟一樓藝廊展出，重現百年來台灣攝影的風貌。藉由攝影我們得以回望過去的光景，並以攝影藝術連結彼時此刻的時空記憶，重新閱讀台灣土地的自然、人文多元風貌及觀點。

(中時電子報)

文化部次長李連權（左4）、國立台灣博物館洪世佑（左3）及與會貴賓合影。（文化部提供）

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