后里中社鬱金香好美！ 網紅開直播遊花海

后里中社觀光花市推出鬱金香花季，人氣網紅現場直播帶領粉絲一起賞花。（陳淑娥攝）

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后里中社觀光花市推出鬱金香花季，有小隋棠之稱的寧寧開賞花直播衝人氣。（陳淑娥攝）
后里中社觀光花市鬱金香花季登場，逾3萬朵鬱金香讓遊客在元旦大飽眼福。（陳淑娥攝）

元旦4天連假即將起跑，台中市后里中社觀光花市推出鬱金香花季，27日在人氣網紅的直播下揭開序幕，3萬多朵迷人鬱金香齊放，不僅讓粉絲大飽眼福，現場遊客徜徉在五彩繽紛的花海中，紛紛拿起相機爭相與花入鏡。

中社花市鬱金香花季邁入第14年，特地請來網紅站台，包括粉專擁有近30萬高人氣、有小隋棠之稱的寧寧，廟會女神曾甜，還有個性女孩汪汪，到場直播拚人氣，除了跟粉粉分享最美的鬱金香外，也呼籲粉絲們一同「讚」出來！

中社花市業者賴啟文表示，首批登場的花色有紫粉色耶誕夢幻、白色白馬王子、黃紅雙色道瓊斯丶紅白雙色琳凡馬克丶紫色紫王子等，逾3萬朵五顏六色的鬱金香齊放；今年由於天氣暖和，首批就折損了3成，但仍利用低溫冷藏技術衝出數量，讓遊客能夠提早欣賞鬱金香之美。

中社花市指出，每年從荷蘭進口鬱金香球莖，集數10年花卉種植技術，創造全台低海拔平地鬱金香花展，30萬株多達50多項品種，即日起到3月中旬輪流綻放；此外，園區也種植8公頃的百合花、一串紅、萬壽菊、鼠尾草、玫瑰花、毛地黃丶大飛燕等迷人花卉，營造出最值得一遊的夢幻花園。

(中時 )

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