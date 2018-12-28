12／28三大報頭條要聞

2018年12月28日 07:23 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●九合一選舉改寫藍綠政治版圖，六都市長昨首度出席行政院會。藍營北、中、南大捷，2015年綠營四都首長風光出席行政院會的場景不在，取而代之的是「北神探」新北市長侯友宜、「中燕子」台中市長盧秀燕、「南菜販」高雄市長韓國瑜，強枝弱幹，地方包圍中央，新首長要錢、要建設，綠營2020中央執政保衛戰岌岌可危。

●內閣即將總辭之際，新式身分證換發計畫大復活！行政院長賴清德昨拍板，內政部2020年下半年全面換發「數位身分識別證」(New eID)。內政部表示，New eID將取代現行第6代紙本身分證。

●「台北雙子星開發案（特定專用區C1╱D1）」27日進行第3階段價格標評比，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司組成的團隊勝出，取得最優申請人資格，台北捷運工程局長張澤雄昨向市長柯文哲報告結果，他表示，最優申請人依規定須成立專案公司並繳交19億保證金，預計明年3月簽訂合約，最快可望2025年完工。

●世紀標案台北雙子星決標後，明年3月簽約，即可進入正式開發，商仲界多認為對台北西區是大利多，總結會有「商圈升級外溢」、「吸引外資投資」、「翻轉重東輕西軸線」、「帶動周邊都更」、「提升台北能見度」等5大效益。

@旺報

●中美經貿談判持續推動，雙方貿易緊張關係逐漸緩和中，美國一個貿易代表團將在1月7日當周前往北京與大陸官員進行會晤。有分析指稱，美方此行可能為大陸副總理劉鶴稍後訪美、重啟中美高層級貿易談判鋪路。大陸商務部27日也證實，中美1月的確有面對面的磋商。

●美國總統川普考慮最快在明年1月發布一項行政命令，宣布國家緊急狀態，來禁止美國公司使用中國華為和中興通訊生產的電信設備。該行政命令將依據美國《國際緊急經濟權利法案》，這項法律賦予總統管理商業的權力，來因應威脅美國的國家緊急狀態。

●美國總統川普上台後在外交上的言行，把外交戰（或外貿戰）變成商戰，把祕密外交變成真人秀。因此，出爾反爾、前後矛盾、消遣對手……，各種只會出現在電視真人秀《誰是接班人》的戲碼，現在全都露。

●經濟部27日發布《當前經濟情勢概況》報告指出，因美中貿易戰紛擾未決，全球經貿面臨調整壓力，明年全球的經濟成長率將下調至3.0%，低於今年的3.2%，美國、中國大陸、歐元區等經濟體明年經濟成長率將較今年下降0.3～0.5個百分點，台灣經濟成長也將較今年下降0.4個百分點。

@工商時報

●美股千點強彈行情，激勵台股昨（27）日報復性反彈大漲162點重返9,600點，外資買盤歸隊，終結連6賣轉為買超76億元，今日封關力拚收紅完美封關；2018年三大法人賣超上市櫃6,335億元、寫歷史新高，五大投資專家一致認為，2019年法人回補機率高，封關日擇優買股票抱過年，元月行情可期。

●國發會27日發布最新景氣燈號指出，受中美貿易摩擦加劇影響，全球景氣降溫，11月我國外貿、內需俱疲，景氣綜合判斷分數降至17分，直逼「藍燈」，而領先、同時指標也雙雙跌破長期趨勢水準100.0，顯示景氣不但持續趨緩，而且已看到警訊。

●「習川會」在12月1日達成貿易戰休兵90天並重啟貿易協商後，雙方首度交手即將展開。外電報導，美國副貿易代表葛瑞雪（Jeffrey Gerrish）將於2019年1月7日率團前往北京，與中方展開「習川會」後首次面對面磋商。中國商務部27日間接證實這項消息。

●台美利差大，匯率又難捉摸，讓壽險業每月頭殼「抱著燒」。新台幣兌美元11月升值近1.2角，壽險業單月又出現226億元的匯兌成本，累計前11月匯兌成本高達2,008億元，創史上新高。

(中時電子報)