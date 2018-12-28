影》徐國勇黑手伸媒體？竟干預國人不看中天 網怒轟：智障

2018年12月28日 08:10 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 影音／ 黃鈺潔 /綜合報導 影音／

內政部長徐國勇。(圖/本報資料照，姚志平攝)

蔡政府黑手伸進媒體了嗎？內政部保五總隊學生餐廳因多日關看中天新聞日前遭內政部長徐國勇關切，枉顧學生餐廳的收視自由，遭「關切」後保五澄清說當天是忘記調整頻道，從11月18日開始以輪流播放。但徐國勇干涉國人民眾收視閱聽新聞自由，已惹爭議。

內政部保五總隊位於高雄岡山的警察特考班代訓營區內，日前「某學生」反映學生餐廳常固定收看《中天新聞》，沒有轉台，認為廠商此舉不妥，且親綠作家洪博學還指控廠商不給轉台，「惡意指控」某集團，質疑保五總隊做法，內政部此舉無疑干涉新聞閱聽人自由。

保五大隊長黃鳳祈出面澄清說：「他們（廚工）忘了去調整頻道，從11月18日開始我們餐聽每天輪流播放新聞頻道」。

徐國勇痛批，因學生檢舉，吃飯時候餐廳常固定觀看某新聞台節目，就是中天節目，「我也親自到保五總隊去看，的確如佌，所以立即下指示說，學生要看哪一台電視，怎麼可以讓他們沒選擇權力，我們是民主的國家。」

網友對此紛紛憤怒表示，「真的智障」、「笑死，民進黨連人民要看哪一台電視臺都要開始管了」、「我遇到的大部分是強迫看民視、三立跟自由時報」、「我常去的自助餐都是民視…還寫標語嚴禁轉台呢」、「要看哪一台你要限制嗎?」、「以前中天有很多美女主播，我就都只看中天」、「內政部長還蠻閒的」。

(中時電子報)