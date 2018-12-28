影》徐國勇黑手伸媒體？竟干預國人不看中天 網怒轟：智障

徐國勇黑手伸媒體？竟干預國人不看中天 網轟：智障
友善列印
中時電子報
/綜合報導 影音／
內政部長徐國勇。(圖/本報資料照，姚志平攝)

蔡政府黑手伸進媒體了嗎？內政部保五總隊學生餐廳因多日關看中天新聞日前遭內政部長徐國勇關切，枉顧學生餐廳的收視自由，遭「關切」後保五澄清說當天是忘記調整頻道，從11月18日開始以輪流播放。但徐國勇干涉國人民眾收視閱聽新聞自由，已惹爭議。

內政部保五總隊位於高雄岡山的警察特考班代訓營區內，日前「某學生」反映學生餐廳常固定收看《中天新聞》，沒有轉台，認為廠商此舉不妥，且親綠作家洪博學還指控廠商不給轉台，「惡意指控」某集團，質疑保五總隊做法，內政部此舉無疑干涉新聞閱聽人自由。

保五大隊長黃鳳祈出面澄清說：「他們（廚工）忘了去調整頻道，從11月18日開始我們餐聽每天輪流播放新聞頻道」。

徐國勇痛批，因學生檢舉，吃飯時候餐廳常固定觀看某新聞台節目，就是中天節目，「我也親自到保五總隊去看，的確如佌，所以立即下指示說，學生要看哪一台電視，怎麼可以讓他們沒選擇權力，我們是民主的國家。」

網友對此紛紛憤怒表示，「真的智障」、「笑死，民進黨連人民要看哪一台電視臺都要開始管了」、「我遇到的大部分是強迫看民視、三立跟自由時報」、「我常去的自助餐都是民視…還寫標語嚴禁轉台呢」、「要看哪一台你要限制嗎?」、「以前中天有很多美女主播，我就都只看中天」、「內政部長還蠻閒的」。

(中時電子報)

PTT論壇
綠媒老董：民進黨要暗中「輔選」… 一張照片對照現今 四年前民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。