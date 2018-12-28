可愛小灰鸚彷聲如真 還會做瑜珈

張靜儀家養了兩隻小灰鸚，Buddy肢體超軟Q，經常可以擺出超極限的姿態，彷佛在做瑜珈。（馮惠宜攝）

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Buddy肢體超軟Q，經常可以擺出超極限的姿態，彷佛在做瑜珈。（馮惠宜攝）

小灰鸚好可愛，不但會唱兩隻老虎，還會做瑜珈！常立武和張靜儀夫妻倆6年前從澳洲返國定居養了兩隻小灰鸚Charlie和Buddy，兩隻模彷人聲幾乎是一模一樣，Charlie還經常會接話，讓夫妻倆覺得超有趣，而Buddy肢體超軟Q，經常擺出瑜珈大師的模樣。

張靜儀說，從國外返國定居，當時只是想養鳥來做伴，小灰鸚Charlie從還是強褓中就來到常家，當時還是餵牠喝牛奶，半年後Buddy加入，兩隻鸚鵡很愛鬥，經常在一起就打架，所以各居一方。

牠們很像小BABY，個性迥異，Charlie愛乾淨，經常梳理自己的毛髮，個性溫順，而Buddy很任性，最愛伸展肢體，還能整個身子窩到杯子內；兩隻模彷聲音微妙微肖，還會模彷電玲聲，讓他們以為有客人到訪，一開門才知道是灰鸚惡作劇。

張靜儀說，Charlie不但會學人說話還超有靈性，像聽到電話聲響就喊「喂！」，而有一次看到主人打死蟑螂竟然接話說「阿彌陀佛！」，經常她在煮菜時唱兩隻老虎，Charlie還會接著唱「跑得快！」，最妙的是還會學主人的聲音叫「兒子吃飯」。

常立武一家也把這兩隻小鳥當成小孩來疼，用堅果加蛋黃製作餅乾條讓他們當食物，還一段時間就帶著鳥兒去尿尿、便便，張靜儀說，相處久了就知道鳥鳥想要去解放了，女兒說，只要小鸚鵡開始肚子收縮就是要便便了！她說，鳥和人一樣很有靈性，家中多了這兩隻小寶貝生活更有趣。

(中時 )

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