一張照片對照現今 四年前民進黨何等意氣風發！

四年前，民進黨4名直轄市長參加行政院會後步出政院，一字排開氣勢磅礡。（翻攝自陳菊臉書）

友善列印
中時電子報
/整理報導

九合一選舉改寫藍綠政治版圖，六都市長昨首度出席行政院會。對照2015年綠營的大勝，當時的綠營縣市首長出席行政院會是何等風光、威風凜凜。媒體當時更捕捉到一張民進黨4名直轄市長參加行政院會後步出政院，一字排開氣勢磅礡的照片，甚至在網路上瘋傳。然而十年河東，十年河西，四年過後，民進黨竟頹敗至此，有媒體就感嘆有股淡淡的哀愁。

2014年九合一選舉之後，同樣是六都市長首次出席行政院會，當時高雄市長陳菊帶領桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長賴清德等走出行政院，「花媽」陳菊走路有風，霸氣十足，留下歷史鏡頭。

然而，四年後的九合一大選卻又再一次改變藍綠版圖，當時何等意氣風發的民進黨，竟在這次大選創下空前的大敗，國民黨跨越濁水溪，重新取得睽違20年的高雄市執政權。在昨日六都首長出席行政院會上，當年綠營四都首長風光場景不在，取而代之的是「北神探」新北市長侯友宜、「中燕子」台中市長盧秀燕、「南菜販」高雄市長韓國瑜，地方包圍中央，新首長要錢、要建設，民進黨2020保衛戰岌岌可危。

也因此，昨日政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑看到這張照片感嘆，當時民進黨在全省的地方首長大勝，這張照片是張非常經典的呈現，也代表民進黨當初是統治天下。當時民進黨四都的地方諸侯何等意氣風發，但沒想到四年後，全部都換人了，連行政院長賴清德的院長寶座都保不住了，不禁呈現一股淡淡的哀愁。

(中時電子報)

影》徐國勇黑手伸媒體？竟干預國… 「韓市長特調」大爆紅！網：韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。