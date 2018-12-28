一張照片對照現今 四年前民進黨何等意氣風發！

2018年12月28日 08:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一選舉改寫藍綠政治版圖，六都市長昨首度出席行政院會。對照2015年綠營的大勝，當時的綠營縣市首長出席行政院會是何等風光、威風凜凜。媒體當時更捕捉到一張民進黨4名直轄市長參加行政院會後步出政院，一字排開氣勢磅礡的照片，甚至在網路上瘋傳。然而十年河東，十年河西，四年過後，民進黨竟頹敗至此，有媒體就感嘆有股淡淡的哀愁。

2014年九合一選舉之後，同樣是六都市長首次出席行政院會，當時高雄市長陳菊帶領桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長賴清德等走出行政院，「花媽」陳菊走路有風，霸氣十足，留下歷史鏡頭。

然而，四年後的九合一大選卻又再一次改變藍綠版圖，當時何等意氣風發的民進黨，竟在這次大選創下空前的大敗，國民黨跨越濁水溪，重新取得睽違20年的高雄市執政權。在昨日六都首長出席行政院會上，當年綠營四都首長風光場景不在，取而代之的是「北神探」新北市長侯友宜、「中燕子」台中市長盧秀燕、「南菜販」高雄市長韓國瑜，地方包圍中央，新首長要錢、要建設，民進黨2020保衛戰岌岌可危。

也因此，昨日政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑看到這張照片感嘆，當時民進黨在全省的地方首長大勝，這張照片是張非常經典的呈現，也代表民進黨當初是統治天下。當時民進黨四都的地方諸侯何等意氣風發，但沒想到四年後，全部都換人了，連行政院長賴清德的院長寶座都保不住了，不禁呈現一股淡淡的哀愁。

(中時電子報)