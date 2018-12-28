「韓市長特調」大爆紅！網：韓國瑜一顰一笑皆商機

高雄市長韓國瑜。(圖/本報系影音截圖)

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中時電子報
我要韓市長特調！　熱拿鐵成市府最夯飲品

高雄市長韓國瑜旋風席捲全台，選後仍無退燒跡象。上任市長第一日，最後一個行程是跑到市府頂樓喝咖啡。老闆娘的「韓市長特調」，讓韓國瑜一喝就想起初戀。如今，這杯咖啡也成為高雄最夯飲品，不只在地人指定，觀光客更是專程朝聖；網友驚呼：「韓國瑜一顰一笑皆商機！」

自25號就職後，韓國瑜的一舉一動備受關注。深知「韓流」對行銷高雄的助益，韓國瑜拚命跑行程，想盡辦法讓這股風吹往高雄每個角落。上任後首日，韓國瑜的最後行程，竟是跑到高雄市府頂樓喝咖啡！老闆娘手工調製了一杯「韓市長特調」，擔心韓國瑜「睡不著」，專程選用低咖啡因的哥斯大黎加精品咖啡豆，佐以雙倍奶泡，讓這杯咖啡既溫和順口又奶香濃郁。

這杯「韓市長特調」還沒煮好，韓國瑜就忍不住喊：「很香耶！」頓時想起自己的初戀。娓娓道來：「我19歲在高雄追女友，就是一杯咖啡。」

極品拿鐵有了韓國瑜加持，成了「韓市長特調」，更成為高雄在地特產。不只在地人指名，觀光客尤其專程朝聖，也讓原先無名的高雄市府頂樓咖啡廳，搖身一變觀光熱點。

網友紛紛表示：「高雄市府這家咖啡店要紅了」、「哈哈哈, 韓市長特調..... 這家咖啡店要紅了~~~」、「偶也要去喝啦！go go!！」「連高市府也成為觀光客必需的參觀景點」、「讚！新景點！」「這才叫做人氣市長」、「感覺高雄市政府有韓市長在每個市府員工應該都很開心」。有網友更直言：「韓國瑜一顰一笑皆商機。」讚許韓將自身人氣，轉化為高雄推銷能量。

(中時電子報)

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