日民調：有過半數日人對台灣有親近感

2018年12月28日 08:52 中時 黃菁菁

台北駐日經濟文化代表處委託日本「一般社團法人中央調查社」，於11月12日至26日針對日本民眾，進行對於台灣之觀感調查, 結果顯示，半數以上受訪民眾對台灣有親近感、認為台灣可信賴、台日關係良好以及台日關係將來會有發展。

整體而言，本年民調結果延續去年調查結果傾向，多數日本民眾對台灣持正面印象，肯定目前台日關係的發展。

該調查指出，64.7％受訪者認為台灣為亞洲地區最感親近國家。74%受訪者對台灣有「親近感」，理由以「台灣人親切、友好」最多（79.1%），其次為「雙方交流歷史悠久」（45.8%）、「東日本大地震時對日本支援」（39.2%）。

60.4%受訪者認為台灣「可信賴」，理由以「對日本友好」最多（67.5％），其次為「共享自由民主等價值觀」（52.3%）、「係和平國家」（49.7%）。

71%受訪者認為「目前台日關係良好」，並有59.3%受訪者認為「台日關係將來會有發展」。

台日間最令人關切之議題以「漁業問題」最多（17.8％），其次為「領土問題」（10.2%）、「台灣海峽局勢影響日本」（10.1％）、「經濟上競爭關係」（9.3％）等。亦有28.4%受訪者認為雙方之間並無問題。

66%受訪者知道或聽過台日在自然災害或重大事故發生時，互相援助；52.3%受訪者知道或聽過台日間締結姊妹市與姊妹鐵路等交流協定；16.4%受訪者知道或聽過台中市舉辦世界花博活動。

56.6%受訪者今後想去台灣，其中30歲至39歲受訪者中，69.1%表示想去台灣，比率高於其他年齡層。

受訪者認為，今後台日雙方應加強之交流項目，最多為「觀光」（64.6％），其次為「經貿」（52.8％）、「政治與安全保障」（41.8％）。

今後雙方青少年交流應推動之項目，最多為「藝術文化」（55.2％），其次為「體育」（46.1％）。

本次調查，對象為20歲至89歲日本民眾，樣本數1000名。調查方法，20歲至79歲採網路調查（11月12日~15日），80歲至89歲採電話調查（11月23日~26日）。

(中時 )