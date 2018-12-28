說服川普打中美貿易戰 關鍵人物是他…

2018年12月28日 08:59 中時電子報 陳舒秦

外界表示，川普總統和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）是意識形態的靈魂伴侶，據傳是他說福川普打中美貿易戰，最後由萊特希澤負責談判。這個曾在1980年代協助里根政府打贏美日貿易戰的談判高手，30多年後重披戰袍，為美國的經濟再度出征。

據傳，2017年年中，美國總統川普誓言要強迫中國大陸改變其貿易行為，當時美國貿易代表萊特希澤召開了白宮每週一次的貿易政策會議，向同事們詳細介紹了美國對北京政策長達數十年的失敗。他清楚傳遞訊息給川普，美國需要採取更強硬的方式來打擊中國的貿易行為。儘管川普的一些其他顧問要求謹慎，卻獲得他共鳴。

美媒報導，對於萊特希澤而言，這位現年71歲的資深華盛頓貿易律師現在負責特朗普宏偉的貿易雄心，以及特朗普向中國提出挑戰的決定。這鞏固了與特朗普的關係，即至令特朗普將萊特希澤視為他的下一任幕僚長。不只如此，萊特希澤是一位經驗豐富的貿易談判代表，剛剛代表美方與加拿大、墨西哥達成新的北美自貿協定（USMCA）；在與歐盟和日本的類似談判中，他也是主導人物。1980年代晚期曾與萊特希澤在世達律師事務所（Skadden, Arps）共事的國際貿易律師威廉‧佩里（William Perry）也強調，「在保護美國公司對抗進口競爭的議題上，他是個極其強悍的談判者，他不會成為中共的朋友。」

(中時電子報)