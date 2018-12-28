MLB》38歲還轟贏「怪力男」克魯茲獲雙城網羅

2018年12月28日 09:10 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

雖然已年過30，但38歲外野手克魯茲(Nelson Cruz)過去5年間擊出的全壘打數還超越洋基隊「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），雙城今天（28日）宣布以1年1年1千400萬美元（約4.3億台幣）的合約網羅這位寶刀未老的資深好手。

這份合約中，雙城還有1200萬美元（約3.7億台幣）的選擇權，以及30萬美元（約900萬台幣）的買斷金，不過在雙城將克魯茲安排進40人名單之前，不會提供相關名單。

雙城總管雷文(Thad Levine)與克魯茲曾共同效力遊騎兵長達8年，「我非常了解他，他有非常好的天份，所有球迷應該都看得出來。他力量很大，且能抵抗老化，雖然現在已經要迎接38歲的球季，但還是可以把球打得很遠且也很快速。」

雷文補充：「但我覺得更重要的是，他始終都會帶著有感染力的笑容，和他一起比賽的隊友感覺都不錯，他可以為球隊帶來能量及意志力，因為他就是這麼有活力、這麼有能量的一位球員。」

克魯茲一直都能在比賽中持續發揮打擊力量，在過去5年的球季，他每年至少37轟，OPS（整體攻擊指數）也都維持在8成50，且這5年擊出203轟全壘打，甚至比史坦頓的188轟，及水手隊的英卡納西昂(Edwin Encarnacion)185轟還多。

今年球季克魯茲出賽144場，擊出37發全壘打、貢獻97分打點，繳出.256/.342/.509的打擊三圍。

(中時電子報)