綠遊農場智慧遊程競賽 龍華科大奪7大獎

龍華科大觀光系鍾涓涓老師指導學生，2018綠遊農場智慧遊程創意競賽，獲得多項大獎。(龍華科大提供)

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龍華科大觀光系羅印呈老師指導學生，以「探索慢活森林王國」獲導覽遊程組三獎佳績。(龍華科大提供)
龍華科大觀光系鍾涓涓老師與獲得優選獎學生合影。(龍華科大提供)

「2018綠遊農場智慧遊程創意競賽」決賽評選結果揭曉，龍華科技大學PBL影視製作與行銷專班、觀光休閒系學生，分別在遊戲遊程組獲得2項三獎、2項優選獎，導覽遊程組則奪下2項三獎、1項優選獎。龍華科大團隊在20件決賽作品中奪下7項大獎，是本次得獎最多的參賽學校，賽後並有業界評審向師生表達合作開發遊程遊戲意願。

本次競賽吸引全國22所大專院校、157組作品參賽，經過初賽評選後，共有20件優秀作品進入決賽。龍華科大PBL影視專班學生陳玥蓁、郭佳欣及觀光系簡愷陞，在觀光系鍾涓涓老師指導下，以作品「蔥遊童話」及「蔥明王子」，分別獲得遊戲遊程組及導覽遊程組三獎；PBL專班一年級新生楊琳、張薏姝及觀光系林子佑，也以「小青蛙奇遇記」同獲遊戲遊程組三獎。

鍾娟娟指導的觀光系黃薇珊、林珈妗、賴恩心、許華庭，以「白時野草字字謎」獲遊戲遊程組優選獎。詹茵婍、李曉薇、李家慈、胡鐙云則以「尋找七彩斑蝶」作品，同獲遊戲遊程組優選獎。

另外，觀光系羅印呈老師指導系上學生劉芝妤、林瑞築、康瑋庭、許庭禎，以「探索慢活森林王國」榮獲導覽遊程組三獎。進修部觀光系吳勇霖老師，指導觀光系廖翊雄及國企系胡曉瑜、謝宜璇、陳妙旋，也以「富貴愛甜蜜情」獲得導覽遊程組優選獎肯定。

觀光系鍾涓涓老師說，在本次競賽中，專業遊戲業者評審對於龍華科大PBL專班同學的表現給予高度肯定，並於賽後邀約師生洽談，希望將來能夠與該公司合作遊戲GPS定位開發等事宜，讓同學們非常雀躍興奮，是本次比賽的另一大收穫。

(中時 )

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