徐巧芯發言遭網友曲解喊告 正義北檢這樣做 網喊讚！

2018年12月28日 09:34 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

台北市議員徐巧芯日前上政論節目，與立委吳秉叡探討參選新北市長侯友宜在鄭南榕事件角色，但徐發言卻遭江姓男子事後在PTT發文曲解她談話，指她表示：「支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕選民，就把票投給他」，徐巧芯見文後認為，當時她根本沒有這樣說，這位PO文的鄉民惡意曲解她的意思，因此提出告訴。台北地檢署調查並檢視影片後認為，江男涉犯加重誹謗，因此提起公訴。

與吳秉叡討論時，吳表示，侯友宜說當年他是奉命行事，如果再來一次，他也會這樣子做，「這代表他到現在都不認為當年這樣的決定與判斷是有傷害人權的問題」，徐巧芯當時回應，「他要自己面對選民的支持與否，如果大家都覺得他不好，就不會投他，也不會當選」。

回顧徐巧芯選舉期間上政論節目《新聞面對面》，舌戰吳秉叡，探討轉型正義與參選新北市長侯友宜在鄭南榕事件角色，但徐卻遭批踢踢帳號XindeX持有者曲解原意，稱徐巧芯的意思是「支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民，就把票投給他」。徐認為原意遭該X網友曲解，向檢方提起告訴，對於指控，《蘋果》取得帳號持有者江姓男子回應，江男坦承文章是他所PO，但否認有妨害名譽的犯意，「辯稱」只是將徐的說法濃縮。

北檢檢察官勘驗完當天節目雙方說詞，表示從頭到尾都沒有聽到徐巧芯有提到江男所述語句，也沒有這樣的論點，因此認為「江男涉犯加重誹謗」，因此提起公訴。

另外也有網友分析，檢察官起訴其實都是在拿勝訴率在賭，如果他覺得定罪率不高的不會隨便去起訴。現實就是該案檢察官起訴已經賭上了。另外，起訴用的是「加重誹謗」，妨害名譽裡面「公然污辱」是比較容易成罪的，只要罵人都很容易成立這個。但誹謗必須要是「具體」的事項，用這條較難成立但比較重的罪來起訴，應代表檢察官很有把握這行為符合誹謗的要件。

(中時電子報)