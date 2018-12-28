兩帥員警阻詐30萬元 70歲老婦感動送飲料

2018年12月28日 09:41 中時 周麗蘭

老婦人(背對鏡頭者)感動兩大帥員警幫她保住30萬元，27日送飲料致謝（西螺分局提供）

一名70歲曾姓老婦26日接到假冒女兒的詐騙電話稱要借錢周轉，前往西螺鎮農會中山分部匯款時，西螺派出所阻詐達人廖正發趕往現場成功攔阻，曾姓老婦與女兒27日買飲料到派出所致謝。

警方指出，曾姓老婦人26日接到一通假冒女兒的電話說急需用錢，請媽媽匯款30萬元到指定帳戶，農會行員機警發現老婦神情有異，一直在講電話，很有可能遭到詐騙，便通報西螺派出所。

曾於扮演搬運工人逮獲詐騙車手受同仁封為「阻詐達人」的員警廖正發會同另名警員塗鈺趕往處理。

兩男警到場後見曾姓老婦人與自稱其女兒的詐騙電話通話中，廖員便接過電話要向對方確認身分，詐騙者突然沈默掛斷電話並且關機，老婦見電話遭掛斷十分擔心女兒會遭遇不測。

廖員一邊安撫老婦，一邊查看老婦手機通訊錄，找到曾婦女兒曾小姐的電話號碼，打給她求證。曾小姐表示人在嘉義工作，沒向母親借錢。

曾婦發現自己險遭詐財，對警方及農會的熱心十分感激，27日下午特地與女兒購買飲料前往農會向農會人員及警方致謝。曾小姐表示在第一時間接獲警方查證電話時嚇了一跳，很佩服警方機警的處理方式，讓母親免於受害。

西螺警分局長符基強特前往西螺鎮農會中山分部頒發感謝狀予代理主任鄭美慧、專員林麗敏、課員廖淑惠，感謝她們機警通報，他呼籲民眾，接獲可疑電話應先行掛斷，並向外求援。

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(中時 )