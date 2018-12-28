脖子長｢年輪｣顯老 低頭族求助醫美除｢頸｣報

2018年12月28日 09:34 中時電子報 綜合報導

現代人勤於照顧面子，視覺年齡往往比真實年齡少了好幾歲，但即使臉皮保養得再好，｢年輪｣叢生的頸部往往已偷偷洩漏了秘密。想避免火雞脖上身，除了加強防曬保濕，醫師建議也可透過皮下注射聚左旋乳酸，促進自體膠原蛋白增生，讓手部、頸部肌膚恢復彈性緊緻。

頸部紋路大致可分為垂直及水平兩種。（圖／玻尿酸醫學研討會提供）

頸紋預防三部曲─防曬、保濕、避免持續低頭

淨妍醫美集團洪睿醫師表示，頸部肌膚較薄且幾乎沒有皮脂腺，容易因乾燥而產生細紋，是最快出現老化痕跡的部位，加上現代人經常低頭滑手機，讓脖紋長久擠壓下來更是愈發明顯，一旦頸部紋路形成，將比臉部紋路更難消弭恢復。洪睿醫師出：｢一般來說頸紋可以分為垂直式和水平式，垂直頸紋是由於頸部的擴頸肌過度收縮所致，也就是俗稱的火雞脖；水平頸紋則可能因老化、肥胖、姿勢、遺傳等不同原因導致。｣

值得注意的是，頸紋往往不是單一因素所造成，在不同的成因下，就有不同的預防、保養及治療方法。而針對頸紋的預防和保養，洪睿醫師建議，除了基本的防曬和保濕功夫要做足，避免持續低頭、適時做頸部旋轉伸展運動，或是做頸部換膚，都是能有效減緩頸紋產生的方法。

頸部紋路產生可以聚左旋乳酸改善。（圖／玻尿酸醫學研討會提供）

頸紋治療利器─肉毒桿菌素、填充物注射、光電雷射、拉皮手術

若是脖子紋路已經產生，為預防惡化，則應考慮求助專業醫師的協助來改善。洪睿醫師認為：｢頸紋治療最重要的是先評估到底是哪種成因，如果是括頸肌引起的垂直頸紋，可以選擇肉毒桿菌素注射來放鬆肌肉；如果水平頸紋已演變為明顯的靜態紋，則可以考慮皮下注射填充物。｣

市面上填充物質的特性不同，使用上也有不同考量。洪睿醫師表示：｢以3D聚左旋乳酸填充在頸部凹陷及紋路處，不僅可以使組織再生、皮膚厚度增加，達到撫平紋路、緊緻肌膚、恢復彈性等效果，若再輔以電、音波拉提或皮秒雷射等光電療程，效果則更佳。｣但若因年紀已高，皮膚鬆弛而頸部老化問題嚴重的族群，則可以考慮以拉皮手術來改善。

淨妍醫美集團洪睿醫師呼籲治療頸紋前須先理解其成因為何。（圖／玻尿酸醫學研討會提供）

雖然頸紋的產生是無可避免也難以完全消除的，但就視覺效果來說，若成功讓頸紋變淺是可以有效降低視覺年齡的。洪睿醫師也特別提醒，由於注射3D聚左旋乳酸的部位較深層且複雜，最好選擇經驗豐富、口碑良好以及擁有相關認證的醫師來進行，才能同時兼顧美麗和自身權益。

(中時電子報)