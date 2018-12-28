VR拓視野好繽紛！元旦假期來這看漫畫「動起來」

2018年12月28日 09:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用VR拓展視野！實際走入漫畫情境中，展開驚異瑰麗的地獄冒險文化部台灣漫畫基地繼首檔廣受好評的「撼動-第九屆金漫獎年度特展」後，利用時下最夯的AR及VR技術，與中研院數位文化中心合作，於聖誕節12月25日推出第二檔特展「幻境漫遊 CCC創作集數位體驗展」，帶領民眾進入漫畫《北城百畫帖》、《閻王帖》的世界，與漫畫角色互動對話，即日起至明年1月6日在臨台灣漫畫基地展出。

文化部丁曉菁次長致詞時表示，今年適逢「台灣漫畫基地」啟動元年，以及CCC創刊10週年，文化部與中央研究院數位文化中心合作於台灣漫畫基地辦理CCC特展，在此時空下的結合別具意義。本次展覽主軸以籌備開拍真人電影的《北城百畫帖》作為展區，結合「菊元百貨」的3D數位復原模型與實際街景，重現日治時期的台北城，並透過漫畫家AKRU的畫筆以當代的角度重現1930年代的時空場景，讓歷史更貼近生活。

此特展獨家播放前導片精華片段及幕後花絮，還原電影場景，展出電影服裝、道具與劇照，營造情境式體驗空間。除了百畫堂展區外，本次展覽另設立「CCC創作集10週年」展區，《CCC創作集》起源於科技部（原行政院國家科學委員會）「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，發掘台灣歷史、民俗、生態等題材，以史實入畫，開創台灣漫畫獨特路線。讀者亦可透過虛擬塗鴉牆留言塗鴉，或瀏覽畫家親筆繪製之簽名板。

此外，漫畫基地3樓還有台灣漫畫基地策展團隊以漫畫家柚子之作品『閻王帖』故事為核心，應用虛擬實境(VR)以筆領路，帶領觀展者實際走入漫畫情境中，展開驚異瑰麗的地獄冒險。即日起至108年1，觀賞「幻境漫遊 CCC創作集數位體驗展」。攜帶CCC創作集與系列單行本前來觀展之讀者，即可獲得專屬藏書票，另體驗VR者尚有機會獲得限量明信片及折頁筆記本。

(中時電子報)