NBA》生涯最嚴重？沃神爆詹皇缺席多場比賽

2018年12月28日 09:56 中時電子報 黃及人

才剛中斷連續116場出賽生涯次高紀錄的「小皇帝」詹姆斯，看來他想重返球場還須一些時間！「爆料天王」沃納洛斯基28日率先爆料，湖人計畫將讓詹皇缺席多場比賽，藉以恢復左腹股溝拉傷，畢竟這次受傷堪稱他生涯最嚴重！

詹姆斯在湖人與勇士的耶誕大戰當中，不慎拉傷左腹股溝提前退場，雖經核磁共振(MRI)檢查後，確定詹皇僅被列入每日觀察名單，也沒有隨隊前往沙加緬度，無奈缺席客場與國王之戰，更中止自己連續116場出賽的「鐵人」紀錄。

其實詹姆斯加入NBA以來相當耐操，他在2005年2月到2016年4月期間創下連續117場出賽的生涯紀錄，甚至根據《ESPN》數據分析，自從2010-11年球季以來，詹皇已經出場30308分鐘，這項數據排在所有同期球員之首。

不過畢竟詹姆斯已經34歲了，面對這種容易傷勢反覆的腹股溝拉傷，湖人高層自然小心翼翼處理，讓他缺席多場比賽養傷也屬正常，況且目前湖人戰績20勝14敗，仍然高居西區第4，湖人可以趁機讓年輕主力多點上場磨練時間。

湖人籃球事務總裁魔術強生更公開駁斥，有關詹姆斯受傷過後，是否加速湖人簽名另1名頂級球星腳步的傳言，「不！絕對沒這種事，我們全隊會努力打球，團結在一起，繼續打出屬於湖人的球風，詹姆斯只是需要一點休息時間。」

(中時電子報)