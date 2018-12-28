又是越南！警首度破獲詐騙越南機房、逮16名越嫌

警方破獲詐騙越南民眾機房，查扣大批贓證物。（林郁平攝）

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中時

日前發生152名越南籍旅客脫團事件，移民署與警方正全力追查之際，刑事局在偵辦一起跨境詐欺集團案時，在台中也首度破獲一個專詐越南民眾的詐騙機房，當場逮捕方姓男子等3名台嫌及16名越南籍嫌犯，發現越嫌都是逃逸移工或脫團旅客，凸顯新南向政策造成東南亞籍人士違法居留、影響治安等問題已日趨嚴重。

台中地檢署檢察官陳東泰指揮刑事局偵查第九大隊、台中市豐原警分局偵辦一起跨境詐騙機房時，原以為是針對馬來西亞民眾行騙，可能有馬籍嫌犯涉入，26日出動除暴特勤隊等40名警力，前往台中市沙鹿區及太平區兩處透天民宅進行攻堅搜索，現場查獲方姓、蕭姓、鍾姓等3名台籍主嫌及16名外籍嫌犯，赫然發現16名外嫌竟然都是越南籍，其中，14人為逃逸移工，另2名則是持觀光簽證入境後脫團，但並非日前跳機的152名越籍旅客。

警方調查，台籍主嫌在網路應徵僱用越南籍逃逸移工及脫團旅客，充當詐欺機房話務員，透過網路電話，以假冒越南郵政局及公安局等名義，詐騙越南當地民眾，初步清查至少有200名越南民眾受騙，詐騙所得約1500萬元台幣。

警方共查扣電腦6台、智慧型手機(安裝網路電話App)56支、平板電腦4台、WiFi分享器5個、被害人基本資料8張、監視器、詐騙話術及教戰手冊約70張、詐騙績效表等贓證物。

警方表示，後續將由駐越南聯絡官洽請越南當局協查被害民眾，並持續追查違反簽證在台從事犯罪行為的越南籍嫌犯。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )

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