翁啟惠浩鼎案11點宣判 將為學術、產業界畫清界線

前中研院長翁啟惠。（中時資料照）

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浩鼎案，前中央研究院院長翁啟惠被控貪汙，士林地院經過近2年的審理，預計上午11時宣判，結果將是替最高學術單位從事技術轉移、在學者、產業間劃下一條界線。

檢方起訴指出，前中央前研究院院長翁啟惠1999年與浩鼎公司董事長張念慈在麻省理工學院認識，張在2016年投入OBI-822乳癌疫苗研發，並進入人體實驗，為了降低成本，將疫苗主要成分的醣分子，從每公克百萬美金，降至數千美金，並以期約交付1500張浩鼎股票，之後因台灣申報問題而作罷，之後，2012年12月張向尹衍樑借美金321萬美金，之後再由張賣股歸還。

翁歷次開庭均否認犯罪，並稱「毀了一個科學家，台灣還剩下什麼！」2006年回台擔任中研院院長一刻，放棄美國優厚的待遇，只為了一個單純的想法，台灣需要我。清譽勝過一切，一生決不做違法的事情。

張念慈開庭均稱，翁啟惠不知道他要給股份，1500張是張念慈心中為了感念翁的對於浩鼎的貢獻，翁則完全不知情。另外，3000張股票則是翁的「自有資金」，單純只是為了投資，技轉簽約事項，只簽核到副院長，提供意見時，翁的身份則是「發明人」。

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合議庭預計11點宣判，檢方認為，宣判的結果將代表以院長身份到底能不能持有技轉對象的股票，不過還是認為：「不能以公家資源去扶植私人企業」。

(中時 )

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