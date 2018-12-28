盧秀燕公佈第六波小內閣 副秘書長陳如昌、都發局長黃文彬

2018年12月28日 11:07 中時 盧金足

台中市長盧秀燕28日宣布第六人波人事，參事張金釵、陳如昌升任副祕書長，都市發展局長延攬大台中建築師公會副理事長黃文彬出任。（盧金足攝）

大台中建築師公會副理事長黃文彬出任台中市都發局長。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日宣布第六人波人事，參事張金釵、陳如昌升任副祕書長，都市發展局長延攬大台中建築師公會副理事長黃文彬出任，盧秀燕表示，台中市十多年來還未完成興建的巨蛋與會展中心，為都發局推動的重任，沒讓台中市能擁有容納萬人以上大型市內場館，交待不過去，很多廠商還要提個皮箱到世界各地推銷產品，蓋國際級會展中心是當務之急，早日讓城市起飛。

盧秀燕說，發布的三位人事都是就地取材，參事張金釵升任副祕書長，張金釵是久任的資深公務員，目前也是代理服務中心主任，卅二年考績都甲等，所以內升的女性團隊成員，拔擢副祕書長理所當然。

新升任的另名副祕書長陳如昌，現任參事，專業工程土木建設，專長建設、經發，曾獲行政院模範公務人員。

盧秀燕表示，陳如昌沈默寡但對重大建設言功不可沒，常見他為重大工程刮風下雨在外面打拚，他們的努力付出是公務員的典範，目前陳如昌還兼任台中市世界花卉博覽會執行祕書，這次遴選他升任，也是肯定花博籌辦過程，也是前市長胡志強與林佳龍的付出。。

備受關注的都發局長人選，盧秀燕延攬擔任大台中建築師公會副理事長的黃文彬出任都市發展局長。

盧秀燕說，黃文彬擔任建築師，要力邀進入市府團隊幾經掙扎，因為他的生意興隆，業務多，放棄事業走入公部門為人民服務，進入小內閣到公部門打拚。

「興建巨蛋與會展中心是討論幾十年重大建設！」盧秀燕強調，台中市這座城市要發展萬人以上大型市內場館，還要打造國際級會展中心，希望由黃文彬領導興建城市起飛。

其他包括文化局、地方稅務局、客委會及研考會，都先由副首長和主祕代理，盧秀燕表示，以後視表現考量是否內升。

(中時 )