走私奢侈品260次 韓航董娘千金露餡被抓包了

大韓航空會長趙亮鎬的妻子李明熙（左）和女兒趙顯娥（中）與趙顯旼，涉嫌走私奢侈品入境，前後共260次。（資料照片／美聯社）

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中時電子報

韓國知名的「怪獸家族」再傳新醜聞！南韓最大航空公司、大韓航空會長趙亮鎬的妻子和兩位千金，遭檢舉自2009年以來涉嫌私帶奢侈品入境逃避關稅，次數高達260次，總價值達1億5000萬韓元。南韓海關已呈報司法部門，將以走私罪嫌展開調查。

趙亮鎬一家人在南韓早已因跋扈鴨霸聞名，醜聞不斷登上國際媒體。影片為二千金趙顯旼今年5月因「潑水門」事件，前往警局說明。

據韓聯社（Yonhap）27日報導，南韓關稅廳發言人辦公室表示，趙亮鎬的妻子李明熙和女兒趙顯娥與趙顯旼被控在2009年4月至今年5月期間涉嫌走私奢侈品入境，前後共260次；其走私奢侈品項目廣泛，包括名牌衣服、包包、鞋子、水果和戒指，並假借是航空公司的物品帶回韓國境內。

南韓關稅廳發言人辦公室說，趙亮鎬的妻女3人走私品價值總額高達1.5億韓元（約413萬元台幣）。根據南韓法律，走私被定罪者最高可判處5年有期徒刑，除了要補稅之外，還面臨併科最高10倍逃稅金的罰金。

趙亮鎬一家人在南韓早已因跋扈鴨霸聞名，醜聞不斷登上國際媒體。2014年大女兒趙顯娥曾爆「堅果門」，當時只因空服員未將堅果拆開包裝，暴怒要空服員下跪道歉，甚至要求全機返航，最後因妨礙飛航安全等罪名被判有期徒刑10個月；二千金趙顯旼今年5月也爆「潑水門」事件，涉嫌在會議上當眾用水杯潑水並砸杯向廣告代理商。

董娘李明熙也不讓兩位女兒專美於前，曾被爆料視察工地時腳踹責罵女員工。而「怪獸家族」的大家長趙亮鎬今年10月才剛因貪汙、背信等8項罪名遭起訴。

(中時電子報)

文章來源：Korean Air chief's family members face possible indictment over smuggling

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