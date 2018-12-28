為何日客來台變少？野島剛：因為日本按摩比台灣便宜

圖為台灣按摩師正為客人進行腳底按摩。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

日客來台最受歡迎的行程，不論是跟團或自由行，少不了吃鼎泰豐小籠包、故宮看翠玉白菜、腳底按摩這三項。其中，被視為旅遊競爭優勢的腳底按摩卻出現了新變化。日本作家野島剛表示，台灣按摩收費僅日本一半，但最近日本廉價按摩店新崛起，收費與台灣相差無幾，他觀察，這恐怕是日本旅客來台減少的一大原因。

野島剛在《蘋果日報》的專欄表示，台灣按摩師父手藝好、力道較重也很仔細，價格又便宜，是吸引日本人的魅力所在。只是最近在台灣按摩時，他腦海裡都會想到「還是日本便宜啊」。

野島剛指出，台灣基本收費多是1小時台幣1000元(3500日圓)，少則800元或700元，這10年來價格幾乎紋風不動。反觀日本在長期通貨緊縮下，麥當勞的漢堡、吉野家的牛丼、高消費的按摩價格(60分鐘6000日圓)全都砍半了。

為日本掀起這股按摩風潮的，是60分鐘2980日圓按摩店的崛起。以最大型的按摩連鎖店「Rirakuru」為例，全日本1500間店舖採用IT化，不設立店長，每間都以按摩師以個人事業主登錄，這是削減成本的一大原因。由於預約經常大爆滿，經營非常順利，因此店內裝潢和衛生條件，不輸高檔的按摩店。

野島剛觀察，近來台灣享受按摩的日本遊客減少了，應該與日本的「價格崩壞」有關！他還發現，旅遊書介紹台灣按摩的情報也不似以往多。他懷疑，台灣未來是否跟隨日本的腳步，出現價格崩壞的500元按摩店呢？

(中時電子報)

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