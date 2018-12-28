蘇貞昌任行政院長有內幕？綠媒老董一語道破天機

前行政院長蘇貞昌。（季志翔攝）

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中時電子報
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內閣即將總辭，外傳前行政院長蘇貞昌將回鍋組閣，但總統府立即發聲明否認。對此，有綠媒老董認為近來蘇貞昌接閣揆的新聞非常多，但如果蘇貞昌真的接閣揆，不是總統府直接宣布更快嗎？這是因為民進黨背後有一股勢力在逼宮，逼總統蔡英文接受蘇貞昌。

吳子嘉於政論節目《關鍵時刻》表示，蘇貞昌接任閣揆的新聞非常多，但如果蘇貞昌真的接閣揆，不是總統府直接宣布更快嗎？怎會是新聞滿天飛？這是因為民進黨背後有一股勢力在逼宮，逼蔡英文接受蘇貞昌。

吳子嘉指出，因為在蘇貞昌任行政院長時，蔡英文任蘇貞昌的行政院副院長。據他的理解，蔡英文當初私下對蘇貞昌有一些微詞，因為蘇貞昌沒有抽象性的思考。行政院長這個位置，講求的是要有戰略和規劃，看的是台灣的前瞻。可是蘇貞昌地方諸侯當太久了，雖然執行面非常強，但他就是沒有抽象性的思考，蔡英文對這一點知之甚詳。再者，廉頗老矣，尚能飯否？

因此，吳子嘉認為，現在看起來是一群有心人士在推波助瀾，一直推動這件事情要逼宮，要逼到蔡英文同意這個事情。當然，他不反對蘇貞昌接任行政院長，因為這有助於挽救目前民進黨的頹敗局勢。但要知道蘇貞昌也是一個非常討厭蔡英文的人，這兩人之間是有選舉過節和仇恨。

吳子嘉更舉出一例，2016年的舊曆年，蔡英文請了一桌酒席，請了歷任的黨主席和秘書長，只有蘇貞昌跟謝長廷都沒到場，不甩蔡英文。謝長廷不到現場原因是因為還在火大他的立法院長美夢跑掉，但最後也讓他做到駐日代表。但蘇貞昌就是堅持不跟蔡英文往來，所以什麼都沒有。所以現在蘇系跟新潮流牢牢結合，就是在黨內扮演對蔡英文有意見的角色。

吳子嘉表示，那如果蔡英文真用了蘇貞昌做行政院長，不就是敵軍兵團來治國，雖然也不一定是壞事。但要是蘇貞昌真的把頹廢的民進黨帶起來，那蔡英文權力將遭架空，蔡怎會讓這種事情發生，不管蘇貞昌是好是壞，蔡英文不會讓蘇貞昌接任行政院長，因為變數太多了！

(中時電子報)

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